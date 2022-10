Opinión | La prosperidad de los malvados

¡Cuántas veces he visto gente malvada a la que todo le sale bien, y gente buena a la que todo le sale mal! ¿Es que Dios gobierna el universo de cualquier manera, a tontas y a locas, como dicen algunos? Ante mi vista, los malhechores prosperan, en tanto que los justos fracasan. ¿Por qué, por ejemplo, aquel hombre de mal vivir y peor dormir tiene éxito en todo lo que hace, en tanto que aquel otro, piadoso como vejezuela, vive siempre en bancarrota?

Para mi sorpresa, descubro que este escándalo no es nuevo, y que ya al hombre del Antiguo Testamento le ponía los pelos de punta. He aquí, por ejemplo, lo que dice Dios por boca del profeta Malaquías: “Ustedes me han ofendido, dice el Señor, y todavía preguntan: ‘¿Qué hemos dicho contra ti?’. Han dicho esto: ‘No vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo” (3, 13-15)…

Pero también el autor del Salmo 73 (72) se hacía eco de este escándalo para la razón; decía al son del arpa:

Sentí envidia de los perversos

al ver la prosperidad de los malvados.

Ellos no pasan agobios, su cuerpo está sano y robusto;

no conocen la fatiga de los hombres,

ni tienen que sufrir como los demás…

Así son los malvados: viven tranquilos y acrecientan sus riquezas.

Entonces, ¿para qué me sirve haber mantenido puro el corazón

e inocentes mis manos?

¿De qué me sirve haberme mortificado todos los días

y disciplinado cada mañana?...

El salmista, por lo que se ve, no oculta su perplejidad, y yo tampoco oculto la mía. ¿Cómo es posible que triunfen los malvados y fracasen los buenos? Mas sigamos leyendo al profeta Malaquías:

“Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros. Y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante Él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. ‘El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen” (3, 16-17).

Pero, entonces, ¿la prosperidad de los malvados es sólo provisional? Sí. Y si prosperan en este mundo es porque no tendrán parte en el otro. He aquí cómo explica este misterio el dominico Antonio Royo Marín en uno de sus libros:

“En este mundo suelen triunfar los malvados. Y la virtud, ultrajada y escarnecida, suele terminar en la cárcel, en el destierro, cuando no en la más afrentosa de las muertes. No os escandalice este hecho. No os cause extrañeza alguna, porque tiene una explicación clarísima a la luz de la teología católica y aun del simple sentido común. Ha sido siempre así y continuará siéndolo hasta el fin de los siglos: en este mundo triunfarán siempre los malos, y los buenos serán siempre perseguidos. ¡Siempre! No os escandalice esto, que la explicación es sencillísima. Es una consecuencia lógica de la infinita justicia de Dios. ¿os extraña esta afirmación? Tened la bondad de escucharme un momento.

“No hay hombre tan malo que no tenga algo de bueno, y no hay hombre tan bueno que no tenga algo de malo. Y como Dios es infinitamente justo, ha de premiar a los malos lo poco bueno que tienen y ha de castigar a los buenos lo poco malo que hacen. Esto es cosa clara: lo exige así la justicia de Dios. Ahora bien: como los malvados, en castigo de sus crímenes, irán al infierno para toda la eternidad, Dios les premia en esta vida las pocas cosas buenas que hacen. Y como los buenos han de ir al cielo para toda la eternidad, Dios comienza a castigarles en esta vida lo poco malo que tienen, con el fin de ahorrarles totalmente, o en parte, las terribles purificaciones ultraterrenas. Ahí tenéis la clave del misterio. La mejor señal de reprobación, la más terrible señal de que un hombre malvado acabará en el infierno para toda la eternidad, es que siendo efectivamente un malvado, un blasfemo, un ladrón, un inmoral, triunfe en este mundo y todo le salga bien. ¡Pobre de él! No le tengáis envidia por sus triunfos, tenedle profunda compasión. ¡Dios le está premiando en este mundo lo poquito bueno que tiene… En cambio, no tengáis compasión del bueno que sufre, no compadezcáis a los santos que en este mundo sufren tanto y son víctimas de tantas persecuciones. Tenedles, más bien, una santa envidia; porque esos fracasos y tribulaciones humanas dicen muy a las claras que Dios les castiga en este mundo misericordiosamente sus pequeñas faltas y flaquezas para darles después el premio espléndido de sus virtudes en la eternidad bienaventurada. Los santos veían con toda claridad estas cosas. Iluminados por las luces de lo alto, se echaban a temblar cuando las cosas les salían bien, pensando que quizá Dios les quería premiar en este mundo las pocas virtudes que practicaban, reservando para el otro el castigo de los muchos defectos que su humildad multiplicaba y agrandaba. Y, al contrario: cuando el mundo les perseguía, cuando les pisoteaban, levantaban sus ojos al cielo para darle rendidas gracias a Dios, porque esperaban de Él el perdón y la recompensa en el cielo” (El misterio del más allá).

De todas las explicaciones que he leído, ésta, hasta ahora, es la única que me deja pensativo y con algo de consuelo. ¡Claro! Si no, ¿por qué?