Opinión | La nueva geografía política en SLP

Vaya fenómeno que se está registrando en San Luis Potosí en la composición de partidos dentro de la geografía política estatal, pues aquellas fuertes y a veces imbatibles fuerzas partidistas como el PRI y el PAN, se están haciendo chiquitas ante la decisión de sus alcaldes de abandonar las filas de esos institutos políticos para sumarse a las del Partido Verde que con esto se ve aún más fortalecido.

Lo habíamos mencionado en anteriores análisis acerca del lúgubre panorama que enfrentan particularmente éstas dos fuerzas ahora opositoras que para muchos mantienen un amasiato llamado PRIAN, que lejos de consolidarse como una fortaleza, los está mermando en sus posibilidades de recuperar la confianza ciudadana.

Hace apenas unos días la dirigencia estatal del PVEM en San Luis Potosí, anunció la llegada de Arnulfo Urbiola Román, de Rioverde e Ismael Vázquez Rodríguez de Villa Hidalgo, a este instituto político que en este momento, suma ya 29 presidentes municipales, lo que reafirma sin lugar a dudas que el Verde es la primera fuerza política del Estado con la mitad de las alcaldías gobernada por sus ediles.

Para el PAN son apenas dos alcaldías aún bajo su mandato mientras que el PRI gracias a que aún mantiene su estructura mantiene la decena de alcaldes, además de MORENA que tiene únicamente dos alcaldías y otro número similar para Movimiento Ciudadano (MC); el resto de los ayuntamientos se reparte entre las diferentes fuerzas como el PT, Nueva Alianza y el extinto Redes Sociales Progresistas.

En este contexto vale la pena destacar lo que está sucediendo con el PRIAN, que en esencia, mantiene serios problemas para tratar de recomponerse internamente empezando por ponerse de acuerdo entre sus propios militantes y en ocasiones, recurriendo a personajes como José Luis Romero quien se integró a las filas de Acción Nacional, o peor aún, ambos partidos sin generar cuadros nuevos y representativos además de no tener liderazgos serios y reconocidos.

La situación para otros institutos políticos como el caso de MORENA y Movimiento Ciudadano, que si bien pueden ser catalogados como partidos emergentes, aún carecen de estructura y no tienen una dirigencia que asuma el rol de liderazgo, pues generalmente no forma opinión pública, sino que ésta emerge más bien del Partido Verde, ya que generalmente da nota con temas importantes y sus dirigentes no se dedican a politiquerías, pues a sabiendas de que son quienes lideran la parte política, buscan conducirse con una actitud propositiva y presentan un proyecto claro.

La Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Araceli Martínez Acosta ha logrado hasta el momento, darle rumbo al partido y acompañar de acuerdo a la plataforma política a un gobierno que llama la atención incluso a nivel nacional e internacional ahora con la gira que está haciendo el titular del Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, quien con las gestiones europeas está en un buen momento de su gestión lo que aunado quizá a este avance y crecimiento en la forma de gobierno, ha provocado precisamente que otros partidos volteen y quieran sumarse al proyecto que plantea el Verde.

Todavía queda tiempo antes de que el ajedrez político estatal, comience oficialmente a moverse de acuerdo a los tiempos que marca la agenda electoral local, lo que puede dar margen a que más alcaldes decidan a integrarse al Partido Verde, ya que sus dirigentes han manifestado un espacio de puertas abiertas para recibir casi a cualquiera que comulgue con la doctrina de este instituto político lo que deja entrever que lejos de desestabilizarse, es posible que se fortalezca aún más e incluso aumente su poder de influencia en todo el territorio estatal.

Twitter:

@lozano_ray

Twitter: @lozano_ray

