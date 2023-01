Opinión | La lucha de las mujeres por la igualdad: es legítima y sagrada

Olympe De Gouges, francesa. Mujer extraordinaria, pionera de los Derechos de las Mujeres. Quien levanto fuerte la voz por las mujeres de su época y de todas las épocas, sin duda una mujer bien llamada heroína del feminismo revolucionario.

En 1791 publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana como un reclamo de la desigualdad entre los hombres y las mujeres.

Para articular la mención de tan extraordinaria señora con el tema al que hoy me refiero. Cito el Artículo VI de la mencionada declaración.

“La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por medio de sus representantes en su formación. Ésta debe ser la misma para todos: todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, siendo iguales ante sus ojos, deben de ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades, y sin otras distinciones que aquellas de sus virtudes y sus talentos”.

Muchos años después de aquella consigna, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la primera mujer en ocupar el cargo.

Lo cual puede ser considerado un hecho histórico ya que como dije, es primera vez que una mujer toma el alto cargo, así como la responsabilidad y el encargo de estar al frente presidiendo el máximo tribunal de México por tres años.

Luego de rendir protesta el pasado 2 de enero como Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido las palabras que pronuncio en su primer mensaje al protestar al cargo. Que no deja lugar a dudas de que el tiempo de las mujeres sigue avanzando en su curso hacia la igualdad sustantiva.

Con su dicho: “Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres” “Me siento acompañada, respalda, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras, me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que si podemos” “Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal”. Honro en este momento a las que ya no están” “Trabajaremos, nos esforzaremos por una sociedad más justa, más igualitaria sin violencia contra las mujeres”.

Palabras alentadoras todas en su conjunto. Que reflejan como dijo, un anhelo suyo.

Sus palabras fueron exactas. Habló de lo cual es urgente y apremiante. Ya que en un afán de reflexión ¿qué ha cambiado para las mujeres desde los tiempos de la mencionada Olimpia? Cuando las mujeres que rompían estereotipos y roles de género eran decapitadas, ahorcadas, quemadas en la hoguera. Hasta nuestros tiempos en que 13 mujeres son asesinadas diariamente por odio de género. En donde vivimos violencia política en razón de género y en donde el acceso a cargos de toma de decisión, manejo de recursos y de poder apenas se vislumbra. Así también, las mujeres aún se expresan de manera poco visible en los espacios del ámbito judicial. Entre muchos otros temas. Tiempos en que es necesario fortalecer el desarrollo y participación de las mujeres en todos los ámbitos. A pesar de los ríos de tinta que hablan de teóricas protecciones y derechos.

Por fortuna, tiempos mejores se están acercando a decir de la Presidenta Piña. Ya que se está logrando “Romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal” Cuya definición alude a una barrera invisible dentro del entramado estructural de las organizaciones que no permite o impide el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad.

No obstante, las mujeres siempre hemos sabido lo que queremos. Ha estado en el pensamiento de Olimpia de Gouges en 1791, de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández en 2022 y también en el de la profesora Candelaria Ruz Patrón quien en el marco de Segundo Congreso Feminista de Yucatán en 1916 pronunció un mensaje en el que se refería a que “Nuestra Lucha no solo es legítima, sino sagrada, porque son sagrados los Derechos que nos corresponden como parte integrante del género humano. Queremos ser iguales en Derechos al hombre, no pretendemos substituirlo, sino igualarlo; que la escala por donde él suba, sea la escala por donde también subamos nosotras; poder como él puede, saber como él sabe, brillar como él brilla! Que nada haga él, que nosotras no tengamos derechos de hacer también. No se os alcanza la razón de esta desigualdad, si poseemos las condiciones físicas, morales e intelectuales para elevarnos a su nivel”.

Conocer la historia de la lucha de las mujeres por nuestros derechos es importante, ya que la historia tiene la virtud de poder comparar con claridad si el avance ha existido o si la lentitud de los procesos por el logro y el avance de nuestros derechos necesita que pisemos el pedal del acelerador.

En nombramiento de la Presidenta Norma Lucía Piña Hernández es un paso de gigantesco para las mexicanas. No obstante, hay aún un largo camino por recorrer, muchos pasos así son necesarios. Es necesario continuar trabajando y perfeccionando el legado de nuestras ancestras y antecesoras. Es preciso tener la visión y el compromiso con las mujeres y las niñas hasta ver caer el patriarcado y lograr la institucionalización y la transversalidad de la perspectiva de género de manera total. Que redunde en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, sustantiva.

En tanto eso no suceda siempre habrá trabajo por hacer, luchas por librar hasta lograr “la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder” que nos corresponde.