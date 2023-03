Opinión | La hora cero

Parece que la hora cero se aproxima para el sistema de abastecimiento del agua que proviene de la Presa El Realito, un proyecto que mantiene enojados a la gran mayoría si no es que a la totalidad de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, que han visto como los problemas por la falta de agua son recurrentes y ahora más con el reciente anuncio que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió a las autoridades estatales, tras advertir que hacia el mes de mayo las y los potosinos nos quedaremos sin agua por causa de una enorme ruptura en el vaso de captación que genera una pérdida abismal de 500 litros por segundo.

El agua dulce que se consume ya es considerada un tema de seguridad nacional y si no que se lo pregunten a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, donde el vital líquido es más apreciado que nunca, entonces en San Luis Potosí que tiene aún ciertas ventajas para evitar la carencia hacia el futuro, no puede darse el lujo de desperdiciar el agua de esta manera.

Como suele suceder en estos casos, el delicado tema, no es sino consecuencia de los negocios turbios que en sexenios anteriores al del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, se dieron para saciar no precisamente la sed, sino la avaricia de quienes optaron por amarrar un proyecto que en teoría garantizaría al menos por un par de décadas el suministro del agua para las y los potosinos, pero lamentablemente está sucediendo lo contrario pues el mandatario potosino, ha señalado puntualmente que fueron 5 mil millones de pesos los que deben pagar los ciudadanos a cambio de simplemente no tener agua en sus casas, algo increíble.

El fallido proyecto acumula anualmente 15 desperfectos en su línea de conducción –por cierto mal planeada y construida- y representa la misma cantidad de veces en que las entidades responsables del manejo del agua, deben intervenir mediante pipas la dotación del servicio del agua en colonias que son las más afectadas, donde los ciudadanos deben de pagar no solo por el recibo del agua que sí llega puntualmente, sino por los camiones que cobran por entregar el agua en sus casas.

El gobernador Ricardo Gallardo, se ha dado a la tarea de tomar el problema de frente por ello, el pasado miércoles, efectuó un recorrido por la presa El Realito para constatar la dimensión del problema para de inmediato comenzar a tomar las medidas de apremio que consisten en la perforación de nuevos pozos y la recuperación de algunos que fueron cerrados, todo ello, para paliar el problema en tanto se determina qué hacer con el contrato que la administración de Fernando Toranzo firmó y entonces evaluar la posibilidad de terminar con el mismo.

Varias aristas intervienen para que San Luis Potosí, aspire a tener un sistema de suministro de agua confiable y seguro, pero ninguna autoridad, especialmente de la capital, ha sido capaz de plantear un proyecto que permita sanear la red de la ciudad y administrar correctamente el servicio sin necesidad de recurrir al acostumbrado aumento de las tarifas pero además que el Organismo Intermunicipal del Agua, se mantenga alejado de intereses políticos, acabando con los privilegios y apoyándose conjuntamente con el gobierno federal y estatal para establecer una reingeniería en todos sus sistemas.

La visita que hizo el gobernador sin duda será determinante para visualizar el futuro del agua para la zona metropolitana de San Luis Potosí, pues no hay que olvidar que el agua es y seguirá siendo un elemento fundamental que acompañe al crecimiento económico que al parecer se tiene garantizado, por ello, es muy probable que se comience muy pronto a trabajar en un proyecto serio que seguramente estará soportado por el gobierno estatal en el que tal vez se dé por terminada la relación con El Realito y se comience a pensar ahora sí, en la construcción de nuevas presas, el saneamiento de las redes, la recuperación de los mantos acuíferos del Valle de San Luis y la correcta administración del líquido para abastecer toda la zona urbana, junto con una estrategia seria para aumentar el tratamiento de las aguas residuales que bien pueden ser utilizadas para la zona industrial, entre muchas otras estrategias que se necesitan.

Por lo pronto y lo más urgente será evitar que la ciudad se quede sin agua y posteriormente toda esta idea, se podrá desarrollar con el apoyo de especialistas que seguramente y con la visión del gobernador Ricardo Gallardo, habrán de coadyuvar en la estrategia para que exista un buen proyecto que acabe de una vez por todas con la falta de agua en la zona metropolitana.

Los primeros pasos ya están dados con el cambio en la dirección del Organismo Intermunicipal del Agua (Interapas), en lo que parece ser una golpe de timón para comenzar a trabajar de manera seria en un proyecto que resuelva la falta de agua en los municipios de la capital, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, aunque este último no quita el dedo del renglón para desincorporarse y asumir por cuenta propia la responsabilidad de dotar el agua en colonias de la demarcación, lo cual es un claro mensaje de que no quieren saber nada del Interapas.

El problema del agua llevará tiempo y es probable que para la administración capitalina no le alcance para consolidar un proyecto que pueda dar resultados inmediatos porque la gestión de Enrique Galindo ya va para completar la mitad y es complicado que en año y medio la estrategia madure y más cuando existe el riesgo de que al cambio de administración se dé marcha atrás por parte de quienes asuman el mandato en el gobierno municipal, pues lamentablemente el Interapas ha estado ligado a las cuestiones políticas permanentemente y ha sido utilizado durante muchos años como una agencia de colocación de trabajadores muy lejos de su naturaleza operativa que es dotar de agua a la población.

Twitter @lozano_ray