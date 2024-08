Opinión | La guerra del transporte

El problema del control en el servicio del transporte de pasajeros tomó nueva fuerza durante la semana que termina cuando taxistas se dieron a la tarea de agredir a operadores de unidades Ubers siendo captados en diversos momentos en videograbaciones que después se dieron a conocer a través de las redes sociales.

Hasta estos incidentes, había prevalecido con antelación cierta calma en torno al tema, pues desde el sexenio de Juan Manuel Carreras López se habían presentado confrontaciones entre los prestadores de este servicio en un inicio por la falta de una regulación sobre las plataformas digitales que en el juicio de los taxistas no estaban sujetas a las mismas reglas de competencia que exige la Ley del Transporte en el Estado, lo que generó la molestia de los permisionarios.

Como la administración carrerista estaba por terminar, se hizo lo necesario para que el problema se heredara al gobierno de Ricardo Gallardo, sin dejar siquiera las bases para una eventual solución en el mediano o largo plazo que pudiera ser retomada por la autoridad estatal en funciones, hasta que se dieron los incidentes anteriormente mencionados.

El pretexto para los taxistas fue el arranque de la Feria Nacional Potosina, que solo para entrar en contexto, estima unos 8 millones de asistentes cuyo buen porcentaje, seguramente usará como alternativa un taxi o precisamente un Uber, pero para los del gremio del servicio público, la cantidad de dinero que pueden percibir no está sujeta a negociación, de ahí que prefirieron usar la violencia en lugar de la negociación o el diálogo.

Con los eventos de confrontación, una asustada e inoperante titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, optó por escabullirse en lugar de salir a dar la cara para tratar de poner orden entre los involucrados y tuvo que ser el mismo Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien intervino dejando más que nada en clara la posición de su administración, respecto a no se permitirían disturbios en las calles dejando entrever sanciones ejemplares contra los agresores.

La funcionaria estatal, poco o nada he hecho para desarrollar una estrategia razonable que pueda resolver este problema por lo que, la posibilidad de que la violencia reaparezca, no se puede descartar y mientras tanto, los taxistas que tanto se quejan de los Ubers, siguen acaparando el servicio en la Fenapo y no se dan abasto a la demanda de servicio dejando una mala percepción en cuanto a la calidad del mismo.

Es claro que de haber existido una mayor disposición de los taxistas, los acuerdos permitirían que el servicio para la Fenapo fuera más funcional y efectivo, pero ahora, se tendrá que pensar en un esquema urgente para que las y los asistentes al evento ferial, puedan tener la seguridad de que encontrarán a su disposición una unidad para regresar seguros a sus domicilios.

Y mientras esto ocurre, las investigaciones seguramente avanzan en la Fiscalía General del Estado, para determinar posibles sanciones penales sobre los agresores a las unidades Ubers, pues no hay que olvidar que fueron atacados con enormes piedras, además de que la SCT deberá hacer lo propio para establecer si procede algún tipo de cancelación de las concesiones o la suspensión de los permisionarios.

A su vez y si es que no quiere perder su encargo, Araceli Martínez tendrá que ponerse a trabajar de fondo para tratar de resolver el problema a efecto de ambos servicios coexistan en paz, pues el objetivo principal es que el usuario sea el principal beneficiado y reciba un transporte de calidad que por cierto en este punto, los taxistas están en desventaja pues siguen sin sujetarse a diversos compromisos para estar al mismo nivel que el de los Ubers o DiDi.

Es claro que en la visión del Gobernador Ricardo Gallardo, se necesita que San Luis Potosí, alcance estándares de calidad para ser considerada una de las mejores ciudades del país y el tema del transporte es fundamental en esta parte, pues no hay que olvidar que el mandatario ya cumplió su compromiso de desarrollar un transporte como MetroRed, que está generando muy buenos resultados, pero se necesita que entre taxistas y Ubers, se armonice el trabajo para que existan más y mejores opciones en precio y calidad.

Se requiere que los taxistas entiendan que los vicios que se arrastran desde hace varios años cuando los llamados gobiernos de la herencia maldita los dejaban hacer lo que querían, quedaron atrás, y es preciso que se comprometan a elevar la calidad, conduciendo responsablemente, mantener limpias sus unidades, no estar desaseados y muchos otros aspectos que a una buena parte de la población no les gusta ya que al final, el beneficio también es para ellos.

CONTRASEÑA

Teófilo Torres Corzo, el ex gobernador potosino, fue recordado por familiares, amigos y ciudadanos de diversos sectores de la sociedad a propósito de un año más de su nacimiento; hoy más que nunca se siente su ausencia, pero también su legado. Con un liderazgo que fue muy útil para San Luis en tiempos convulsos, recordamos su fuerza y talento para encontrar los equilibrios.

El licenciado Teófilo Torres Corzo nació el 9 de agosto de 1946, siendo el mayor de 14 hermanos, falleció a los 77 años el 15 de agosto del año pasado.

Abogado de profesión egresado de la UASLP, además de una sólida trayectoria como exitoso empresario, su desempeño como político quedó escrito en la historia de San Luis Potosí, al ser elegido para ser Gobernador del Estado en una de las épocas más complicadas para el estado.

En su vida, supo encontrar el perfecto equilibrio entre su vida política y su desempeño empresarial, logrando alianzas que fortalecieron al estado.

Dentro de su carrera política, también se desempeñó como diputado local, Federal y Senador, además de ser una figura sobresaliente dentro del priismo potosino, pero ese hecho no impidió que tuviera un diálogo constante con todas las fuerzas políticas.

Su diplomacia y don de gentes le abrió muchas puertas, tanto a nivel local como nacional e internacional, entelando relaciones de amistad para México con otros países, sobre todo de la zona Ásia Pacífico.

Fue sin duda un potosino excepcional, sus aportaciones al Desarrollo y crecimiento del estado le han ganado el reconocimiento de diversos sectores de la entidad.

Genio y figura, hasta la sepultura, es el único exGobernador por el cual se abrieron las puertas de Palacio de Gobierno para darle un último adiós.

Lo recordaremos siempre, Licenciado Teófilo Torres Corzo…HASTA LA PRÓXIMA

X @lozano_ray