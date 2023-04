Opinión | La decadencia opositora

Algo no va bien en los partidos de oposición al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, pues desde que asumió la administración estatal e incluso antes de ser elegido por la ciudadanía, los institutos políticos como el PAN y el PRI en ese inusitado amasiato que han mantenido desde que se vio amenazada su permanencia en el poder, han estado usando la estrategia de criticar absolutamente todo lo que haga o deje de hacer el mandatario estatal.

Uno de los ejemplos más cercanos se presentó precisamente cuando se dio la noticia de los migrantes rescatados por la SEDENA y la Guardia Nacional, lo que en un principio se manejó como turistas del estado de Guanajuato, secuestrados por maleantes, situación que quiso ser aprovechada mediáticamente por la dirigente del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, para tratar de denostar la labor de los cuerpos de seguridad a cargo del Estado para patrullar las carreteras junto a las fuerzas del orden federal, pero la líder del blanquiazul no contaba con que algo estaba por suceder.

Apenas unas horas después de sus declaraciones y en las que por cierto aprovechó para alabar la labor de la policía municipal en Matehuala, se dio la detención del jefe de esa corporación por posesión de enervantes, lo que dejó mal parada a Rodríguez Hernández, pues en el municipio camelense “gobierna” precisamente Acción Nacional.

En la lectura que existe detrás de la manera en la que actúan partidos como el PRI y el PAN, parece que existe una desesperación más que una estrategia de contrapeso a las decisiones que tome el ejecutivo del estado, pues ésta táctica de señalar y señalar, no parece que esté dando resultados en su afán de tratar de reposicionarse ante la ciudadanía, que por cierto, lejos de estar enojada al menos en su mayoría, contra las acciones de gobierno, avala todo lo que se está llevando a cabo y aquí se pueden enumerar acciones como las licencias, gratuitas, becas alimentarias, transporte para estudiantes, pavimentaciones, eventos feriales gratuitos y una serie de cuestiones que no terminaríamos de mencionar.

Todavía peor para éstas fuerzas opositoras, la aceptación del gobernador Ricardo Gallardo, en función de los ejercicios de medición realizadas por medios nacionales, lo colocan ya entre los primeros tres lugares entre los mandatarios estatales de todo el país y en ocasiones hasta en el primer lugar, lo que deja entrever que no hay manera en que la avasallante avalancha de aceptación del Partido Verde, pierda terreno en poco más de un año, cuando se lleven a cabo nuevos procesos de elección; si a eso le sumamos que los mismos alcaldes del PAN o el PRI están optando por abandonar sus filas para sumarse el PVEM, la cosa sí que está para llorar.

Para no variar, a éstas alturas, en las que PRI y PAN, ya deberían contar con al menos un liderazgo nato para que la gente lo vaya conociendo, no se asoma ningún perfil reconocido que esté lejos de la manchada imagen de corrupción, de compadrazgo, de amiguismo, de inseguridad y de otros puntos negros que han caracterizado a estos institutos políticos, por lo que no hay mucho de dónde cortar.

Toda ésta situación hace entender la razón por la cual la oposición ha optado por convertirse en un nicho de señalamientos hacia el gobierno actual, pero ser oposición bajo la idea de rechazar todo lo que se hace o se deje de hacer, no parece que vaya a ayudar mucho sino por el contrario, podría significar casi el fin de varios partidos y sus integrantes acostumbrados a brincar de cargo en cargo gracias a los beneficios que por décadas obtuvieron al amparo precisamente del poder que les brindó su partido político.

Desorientados ante esta adversidad, están buscando contratar espacios en medios de comunicación emergentes afines a su proyecto, para tratar de contrarrestar esa pérdida de credibilidad y de identidad, todo ello para señalar y criticar el actuar del Gobierno del Estado, pero desafortunadamente para ellos, las acciones y los resultados están ahí a la vista de todos, no solo en la zona metropolitana sino al interior del estado, donde las obras de infraestructura o los programas sociales, están llegando tras años e incluso décadas de olvido y abandono.

La oposición está pagando caro el precio de la soberbia y la corrupción pues tuvo cualquier cantidad de oportunidades para cambiar la situación de miles de familias en San Luis Potosí, que ahora, no quieren saber nada de ellos y más cuando llega un gobierno que está transformando en apenas año y medio, un estado que ahora aspira a ser uno de los mejores en el país, por lo que se ve difícil, que la llamada herencia maldita, como califica el actual gobierno, tenga en el mediano o largo plazo un eventual retorno para encabezar los destinos de la entidad.

TW: @lozano_ray