Opinión | La crisis hídrica

La semana que concluye ha sido especialmente llena de dimes y diretes en torno al problema de la crisis de agua que enfrenta la zona metropolitana de San Luis Potosí, empezando por el posicionamiento que emitieron varios de los especialistas investigadores de la UASLP respecto a lo que se ha dejado de hacer por décadas para evitar lo que hoy estamos viviendo.

Entre las acciones inmediatas el gobierno del Estado se dio a la tarea de impulsar el proyecto de rehabilitación de la Presa El Peaje que en más de una década había quedado en el olvido ante la ruptura de su cortina y que en la proyección de la administración de Ricardo Gallardo, es posible que hacia la próxima semana ya esté debidamente habilitada para que nuevamente sea un importante vaso que suministre de agua a la zona metropolitana.

Otra de las acciones que en conjunto se han trabajado con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, son las purificadoras de aguas que ya cuentan con 46 puntos de distribución para hacer más accesible el líquido hacia la población pues ante el incremento de la temperatura la demanda de garrafones también aumentó notablemente.

El más reciente programa llamado "Apoyo a familias para tener agua", ha sido un gran acierto de la administración estatal para dotar de hasta 30 mil cisternas a igual número de familias que en sus casas no tienen un sistema de para almacenamiento del agua y dependen exclusivamente de la red que les proporciona el Interapas.

Tal como lo señaló el Gobernador del Estado resulta inexplicable que las y los potosinos en esta condición soliciten el servicio de una pipa del Interapas, cuando en sus casas no tienen una cisterna, de ahí que esta estrategia, busca precisamente que, hacia los años venideros, no solo se resuelva la falta de suministro, sino también que en los hogares existan las medidas preventivas para que el vital líquido no falte.

La posibilidad de que la gente de la zona metropolitana ya cuente con una cisterna, será sin duda el punto de partida para que las cosas cambien en la idea general de la población y de los gobiernos para que el agua tenga un papel preponderante en las actividades de la vida diaria para posteriormente iniciar con un marco normativo que obligue a que cada hogar cuente con un dispositivo de almacenamiento.

Lo que faltará después, y una vez que las y los potosinos hayamos sorteado favorablemente la crisis por la falta de agua, será dar un golpe de timón en torno al Interapas, lo cual puede significar muchas cosas entre las que pueden figurar que el organismo se renueve totalmente o que incluso desaparezca ante la inoperante capacidad para dotar de agua a la población.

En este punto en particular, será determinante que haya voluntad de parte del Ayuntamiento de la capital para que, junto a los especialistas y la intervención de los gobiernos federal y estatal, se sumen los esfuerzos encaminados a sacar de una vez por todas del hoyo en el que está metido el organismo operador.

Por lo pronto la administración estatal está haciendo lo que le corresponde y luego de haber escuchado a los especialistas de la UASLP, el Jefe del Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo, los ha convocado para iniciar con las acciones de solución y la posibilidad de implementar como lo señaló la propia universidad, con una sectorización del servicio que permita entre otras cosas, reducir la pérdida de suministro en la red del 47 al 15 por ciento.

De las estrategias que se deriven de estos consensos, seguramente vendrá después el tema del recurso financiero, el cual, sin duda será fuerte, pero imperiosamente necesario para que las y los potosinos, no tengamos que sufrir estragos en al menos 50 años y al mismo tiempo establecer las bases necesarias para que este nuevo sistema solucione los problemas inherentes al servicio del agua conforme pase el tiempo, como el hecho de construir nuevas plantas de tratamiento para el sector agrícola e industrial y rehabilitar las que ya existen.

Por lo pronto, lo más importante es asegurar que esta crisis que hoy afecta a San Luis Potosí, se subsane lo más pronto posible y entonces sí, vendrán las decisiones importantes que en su momento las autoridades darán a conocer.

