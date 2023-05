Opinión | La crisis del agua

El tema de la falta del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí e incluso en otros puntos del Estado sigue dando de qué hablar, máxime cuando nos encontramos en medio de una crisis por la falta de suministro que requiere de la intervención inmediata de las autoridades y de la colaboración de los usuarios.

No obstante, y cuando más se necesita de ese trabajo de acompañamiento, de equipo, se ponderan otro tipo de cuestiones incluso las de carácter político que no abonan o no suman a la posibilidad de avanzar en una solución real a la falta de agua, pues prácticamente desde que se han venido señalando los yerros de la Presa El Realito y su sistema de conducción, se ha advertido de las posibilidades de que el problema se vuelva más serio pero parece que en el tema, sólo el gobierno estatal que encabeza Ricardo Gallardo, ha tomado las cosas a ese nivel, con seriedad.

El mandatario estatal, incluso desde junio del 2022, instruyó que la presa El Peaje fuera intervenida para sanar sus fallas estructurales y evitar que se convierta en un vaso de captación inservible para las y los potosinos, pues es sabido que tiene mucho tiempo sin que pueda acumular agua suficiente para reforzar el aporte que entrega la presa de San José.

Meses después, en octubre del 2022, Ricardo Gallardo anunció que el proyecto de la presa La Maroma abandonado por la administración de Juan Manuel Carreras, será terminado por su gobierno para acabar con un fuerte problema en la zona Altiplano del Estado, particularmente en Matehuala y municipios aledaños y más recientemente se dio a la tarea de encabezar las tareas de supervisión en la cortina de la presa El Realito para certificar el fuerte daño estructural que hoy nos mantiene en un problema de abastecimiento importante y tal vez, histórico. Como suele suceder, problemas de esta naturaleza no pueden ser resueltos de la noche a la mañana, pero es notable la diferencia en la acción del gobierno estatal al municipal ya que no basta con preocuparse sino ocuparse de la situación, actuar con un plan que permita posibilitar que el agua no falte para la ciudadanía.

Caso aparte es del alcalde Enrique Galindo que desde tal como enumeramos en las fechas donde se advertía que se vendría el problema, aunado el desastroso momento que vive el Organismo Operador del Agua Interapas, ha intentado ser correctivo y no preventivo aplicando un Plan Emergente a través de pipas que si bien reducen un poco la falta de agua, no quita la molestia de la gente que además de pagar su recibo, debe pasar una pequeña cuota por hacer que las unidades vayan a sus domicilios para llenar sus cisternas.

Más recientemente, el alcalde presentó un informe del Plan Emergente que incluye la reactivación de pozos o la perforación de otros, un tema que ha tratado de socializar ante diversos sectores, pero que no enteró en este caso al Gobierno del Estado para tratar de hacer sinergia frente a la crisis, pues Ricardo Gallardo señaló que no está enterado de los pormenores del citado plan lo que deja entrever que a Enrique Galindo le importa más lo que este asunto le pueda reportar políticamente a que realmente se den las condiciones para que el agua no falte en tanto los proyectos hídricos vayan avanzando y es una lástima que el edil capitalino se vaya por su propia vía.

MUTIS EN EL PAN

Tras los señalamientos del Partido Acción Nacional contra el gobierno estatal, en los que se habló de una supuesta falta de apoyo hacia las administraciones municipales emanadas de otros partidos políticos, sus dirigentes, callan luego de que se dieron a conocer un par de grabaciones en las que supuestamente el edil de Matehuala de extracción precisamente panista, reconocía tener vínculos con un grupo de la delincuencia organizada.

Ya lo habíamos señalado en este espacio como la desgastada estrategia de oponerse de manera sistemática a todo lo que haga el gobierno en turno, no funciona ya en estos tiempos para los bloques políticos que necesitan reposicionarse ante los ciudadanos, pero tal parece que en el PAN y en el PRI, la urgente o desesperada situación los hace perder piso y ser prudentes a la hora de hablar de los temas de la agenda política.

El tema del alcalde de Matehuala, ya está incluso en la cancha de la Fiscalía estatal, que ha iniciado las investigaciones, mientras que en Acción Nacional, sus líderes que presumen todo el tiempo de poner el dedo en la llaga, hoy no aparecen ni siquiera para defender a su edil cuando hay una responsabilidad política e incluso moral ante estas fuertes acusaciones que se dan a conocer, por lo que se sigue esperando que haya un pronunciamiento al respecto, de lo contrario, el partido quedará nuevamente exhibido, ante la posibilidad de que los vínculos delictivos existan.

