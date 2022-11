Opinión | La cloaca documentada

Cuando el alcalde Xavier Nava Palacios estaba embriagado de ambición y poder, al considerarse el delfín preferido de Juan Manuel Carreras para sucederlo en la gubernatura, empezó a perder la cabeza, se escaparon sus demonios interiores, su debilidad por el dinero ajeno y gusto malsano de reprimir a mujeres con el uso de la fuerza pública que sólo defendían sus derechos.

Como efecto de su proceder, contrario a la ley, a los derechos humanos, al interés público y a la esencia original del navismo, ahora enfrenta reclamos legales de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, su cuenta del 2021 está muy cuestionada y tiene un tufo de desvío de recursos con fines electorales.

La instancia federal le carga, con apego a la auditoría realizada, más de 82 millones de pesos que se esfumaron porque no existe la documentación que justifique su ejercicio en la licitación de las luminarias que ganó una empresa poblana desde antes de que se emitiera el fallo. Sobreprecios y moches es el fondo de este expediente. “Una lámpara nueva, un delito menos”, fue el eslogan de la campaña mediática para barnizar la transa.

La autoridad fiscalizadora dictaminó que el gobierno de Nava gastó fuera de toda norma más 218 millones de pesos; en servicios personales sobrepasó con 64 millones 846 mil pesos el tope previsto, de los programas sociales no pudo demostrar la entrega de apoyos por un monto de 52 millones 400 mil pesos; el contrato de servicio médico por casi 42 millones de pesos carece de lineamentos de control; entre otras irregularidades.

Sin dar la cara, con una cuartilla mal redactada, Nava se defendió en vano con la excusa de que los documentos requeridos por la ASF fueron destruidos por el alcalde Galindo. El Frente Cívico Potosino, ese consejo que en teoría él preside y está integrado por viejos navistas que llevan una vida de privilegios y de mentiras, no dice ni una palabra al ver a su cachorro exhibido por sus cuentas turbias y sin inteligencia para encontrar una excusa de su desastre menos risible.

Cuando Nava fue alcalde, derrochaba los recursos para construirse en los medios una falsa imagen de político eficaz y honesto, financiaba un grupo de choque de seudo líderes sociales para atacar al gallardismo; tenía una plantilla de aviadores y manipulaba los procedimientos de compras, licencias de fraccionamientos y licitaciones como fuente personal de ingresos —vía sobreprecios, sobornos y moches— para artillar su proyecto político del 2021 que fue un rotundo fracaso.

El modelo de sucesión que originalmente planeó Carreras con Nava, no tuvo mucha vigencia, se le preparó como el antídoto contra el ya perfilado a la victoria, Ricardo Gallardo Cardona, y no pudo siquiera ser candidato a la gubernatura; lo fueron Octavio Pedroza por el PAN y Mónica Rangel por Morena. Este escenario que se planeó en Palacio de Gobierno con este dúo para acotar a Gallardo, tampoco funcionó y Nava perdió todo cuando fue impuesto como candidato de reelección a la alcaldía por Morena y quedó de manera vergonzosa en tercer lugar.

El que debe aclarar su intervención en el proceso electoral potosino, es el senador Ricardo Monreal que operó de manera directa a través de Alejandro Rojas Díaz Durán a favor de la doctora Rangel y Nava. Hubo un pacto entre Monreal y Carreras, que incluyó enviar a la cacique sindical Francisca Reséndiz, como un porro, al CEEPAC para reventar sobre el escritorio de la presidenta Laura Fonseca la coalición de Morena con el PVEM para postular a Gallardo como candidato a la gubernatura.

CONTRASEÑA

Las aspiraciones de “llegar mas arriba” de varios presidentes municipales de la capital, se han sepultado por sus desmedidas ambiciones y dedicar el tiempo al derroche, la alabanza y la banalidad. Victoria Labastida, Mario García y Xavier Nava son claro ejemplo de ello; hoy, los tres en el basurero de la historia. Y para allá se encamina el alcalde capitalino Enrique Galindo, aficionado a la faramalla, a la fiesta, al estruendo, pero sin trabajar por resolver los problemas que afectan a la ciudadanía: la inseguridad, la falta de agua, la movilidad, etcétera, etcétera…Hace “eventos masivos” con sus artistas favoritos, trae a sus amigos a “eventos especiales” que no generan nada a la ciudad mas que un gasto que no se transparenta, organiza cenas, premios, concursos, pura pirotecnia y nada de trabajo serio al menos en el poco más de un año al frente de la administración. Y vienen las posadas, pretexto ideal para seguir la fiesta en la ciudad…Quitarle la Presea Plan de San Luis que en el 2012 le fue otorgada al abusador sexual Alejandro N., es lo más sensato que puede hacer la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Este reconocimiento no se puede ver manchado por un sujeto que violó a quien debió cuidar, siendo funcionario público…HASTA LA PRÓXIMA.