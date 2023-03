Opinión | La algarabía de Marvely Costanzo

¡Las mujeres sí trabajamos, pero no nos pagan!

¿Alguna vez has pensado qué sucedería en nuestro país si las mujeres que quisieran tener un trabajo remunerado y una carrera pudieran conseguirlo? ¿Has considerado el efecto económico y lo que aportaría para cerrar la brecha de género? Sin duda alguna las oportunidades de crecimiento económico serían extraordinarios.

Como señala ONU Mujeres: “Allí donde las mujeres prosperan, prospera la economía”. Las sociedades con mayor igualdad de género no solo ofrecen mejores oportunidades para las mujeres, sino que también son economías que tienden a crecer más rápidamente y de manera más equitativa y al mismo tiempo se reduce la pobreza y potencian la innovación.

Pero entonces ¿Qué pasa en nuestro país? Pues resulta que según las estadísticas presentadas en INEGI nos dice que las MUJERES que trabajan en las labores del hogar lo hacen SIN SALARIO, sin acceso a una pensión para su vejez.

Es decir, que las mujeres “que no trabajan”, trabajan una jornada laboral haciendo el quehacer, cuidando de otros miembros de la familia e incluso en las reparaciones domésticas y no exagero cuando digo que he visto mujeres laborando en la construcción de sus propios hogares, o haciéndola de médicas o curanderas cuando algún miembro de la familia se enferma. Y todo esto sin recibir un solo centavo.

En otras palabras, las mujeres subsidiamos el trabajo de los hombres y hay que decirlo con todas sus letras; de toda la sociedad mexicana.

Y ¿Qué podemos hacer?

El primero y uno de los más importantes es el cambio de paradigma respecto a qué las mujeres debemos acotarnos a nuestro rol de cuidadoras y de únicas responsables del funcionamiento del hogar. Debemos incorporar a las mujeres a la fuerza laboral remunerada. Es decir; que las mujeres no tengan que quedarse en casa con la responsabilidad a cuestas y siendo explotadas por el simple hecho de ser mujeres.

Las mujeres que trabajan en la agricultura son victimas particularmente susceptibles, porque sus salarios son bajos y sus condiciones laborales extremadamente precarias. Se debe mejorar el acceso a guarderías públicas, escuelas de tiempo completo para madres trabajadoras.

Estas políticas permiten que haya espacios o recursos para el cuidado de niños, de familiares enfermos, de los adultos mayores y que no dependan del trabajo no pagado de la mujer. El salario debe ser justo y paritario respecto a los hombres. Y las guarderías deben existir para todo tipo de trabajos, desde la agricultura hasta los servicios.

La equidad de género y el crecimiento económico son dos engranajes conectados. Si uno avanza, el otro también; de ahí la importancia de ponerlos a trabajar.

Abrazo y gratitud a ti que leíste mi colaboración y te pido que por favor envíes tus comentarios al siguiente correo: hola@marvelycostanzo.com