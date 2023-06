Opinión | La algarabía de Marvely Costanzo

La fe es contagiosa

Nuestro medio ambiente moldea nuestra vida, desde nuestros hábitos hasta nuestra situación financiera e incluso nuestra apariencia física, y entre más estamos sumergidos en cierto entorno, más influencia tiene sobre nosotros.

En lo que se refiere al dinero y al éxito, con quién y con qué te rodeas tiene un enorme efecto sobre cómo percibes el dinero y cómo te sientes en relación con él. Tu medio ambiente te ayuda a definir lo que consideras que es caro o barato, una compra inteligente o estúpida y cuánto te permites tener de ingresos.

Somos seres energéticos movidos por emociones, así que si tu entorno te deprime resulta fundamental que hagas lo que sea que esté a tu alcance para alegrar las cosas. Limpia tu entorno, pinta las paredes que están dañadas, compra flores, oblígate a que tu entorno físico sea un ambiente agradable y sano para ti.

La ropa que vistes, la comida que comes, la música que escuchas, los lugares que visitas; hazte perfectamente consciente de lo que te da alegría y participa deliberadamente en esas cosas lo mejor que puedas y deshazte de esas cosas que te deprimen o te dan pereza.

Pero tengo que decirte que la parte más importante de tu entorno de la que debes estar consciente son las personas de las que te rodeas. Necesitas toda la fortaleza posible y no existe mayor desilusión que el compañero, el amigo, o el miembro de la familia que te critica o pone en duda tus capacidades de lograr el éxito en tus proyectos.

Haz un esfuerzo por rodearte de personas que te animan y te ofrecen su apoyo y no de aquellas personas que te lanzan frases como “te digo las cosas negativas porque me preocupas; solo estoy tratando de ayudarte”. Básicamente lo que te están diciendo es: “soy pequeño y tengo miedo y no quiero que crezcas”.

La gente preocupona, sin fe, fanática, con una vibra baja, los que piensan en pequeño, los quejumbrosos, los detractores, los llorones, los que critican todo lo que haces, los cascarrabias, los miedosos, ellos no son el tipo de persona con quienes quieres compartir tus sueños.

Cuando comienzas a crecer y las personas que amas no te acompañan en ese viaje, a menudo se destapa una enorme lata de gusanos. Desencadena el gran miedo humano que subyace a todos los demás miedos: me van a abandonar por andar de exitoso o exitosa (las personas, todo lo que te resulte familiar, tu identidad= voy a morir solo o sola).

Y la realidad es que, sí vas a florecer plenamente para convertirte en quien realmente quieres ser y tengo que decirte algo cruel pero verdadero; tienes que estar dispuesto a dejar ir esas relaciones.

El rodearte de personas cuya energía te ilumine te fortalecerá. Estar rodeado de personas que tienen confianza en sí mismas y tienen una actitud positiva hacia la vida, te da el permiso de creer que también hay abundancia para ti. La competencia saludable es algo maravilloso; rodéate de personas que están jugando su mejor juego y te aseguro que tú también querrás hacer lo mismo.

Y, por último, rodéate de personas que te apoyan y celebran la persona que eres, aquellos que celebran tus éxitos pase lo que pase…muchas gracias familia lectora de mi algarabía, les dejo mis redes sociales para que compartan mi colaboración, seguramente hay alguien que le sirva leer esto.

