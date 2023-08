Opinión | ILUSO O ILUSIONADO

De que somos ilusos los mexicanos no me queda duda como tampoco me queda el hecho de que hemos perdido la ilusión de vivir en paz; ilusamente caímos en trampas por aburrimiento y como el mundo es de ilusos ni cuenta nos dimos que el clima y la naturaleza también están sufriendo nuestra inconsciencia y sus consecuencias en ellos, ya que como se acabaron las ilusiones nos pasamos de ilusos pensando que todo es igual: lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, la belleza y la fealdad, los géneros y anti géneros, hemos caído en ilusiones que nos hacen pensar que es normal que los hijos manden y exijan a los padres o que los alumnos estén por encima de los maestros e instructores, que poderoso caballero es don dinero y la educación no tiene cabida en el mundo moderno, que los valores actuales en realidad son antivalores, que vivir sin obligaciones o responsabilidades es mejor que tener compromisos, que mientras yo esté bien poco importan los demás, tampoco es una ilusión destrozar el patrimonio cultural que tenemos y generosamente la naturaleza nos dio, todo se justifica ante caprichos personales de quienes ante sus ilusos súbditos les hacen creer que con mentiras todo se soluciona sin importar los ciudadanos que en esa naturaleza viven o el patrimonio que por generaciones se había preservado. Me pregunto si ante la necesidad económica actual en el país de las ¨ilusiones desilusionadas¨ los chicos de Jalisco creyeron ilusoriamente en verdades a medias que los llevaron de manera desagradable al encuentro del más allá. Vivimos entre paros, violencia y falsas ilusiones que no nos permiten creer en un futuro mejor, entre mentiras y realidades kafkianas surrealistas… como los famosos libros de texto, que acorde a la mañanera no tienen errores, pero… solo unos pocos; como el pueblo bueno cree todo e ilusoriamente desea un mejor futuro para sus hijos ni repela. Me pregunto si entre quienes se postularon por la 4 T aún habrá ilusos que creen que van a tener probabilidades de quedar como candidatos ante quien es la señalada por el bien supremo y si desconozco si Movimiento Ciudadano percibe los riesgos que corre de no tomar decisiones sabias, me intriga si el Gobernador de Jalisco podrá concluir su mandato tranquilamente y si en la famosa Alianza se lograrán respetar las negociaciones para llegar con éxito al 2024, como no soy politóloga ni socióloga prefiero ir por la vía del buen hacer y el buen saber defendiendo que no es ilusión que un abrazo calma el dolor, las lágrimas y el estrés, aminora y hasta puede curar depresiones y rejuvenecer el corazón para alegrar el alma y espíritu de quien la sufre; no es ilusión compartir momentos verdaderos con la familia y amigos, ni es ilusión reconocer que la vida se forma de pequeños momentos compartidos y no de bienes materiales que poseemos y perseguimos, esos pequeños momentos alegran el alma permitiéndonos levantarnos con el hábito de estar con Dios o con el poder universal acorde a tus creencias para vivir en armonía y dormir con calma, iluso es el que cree que ser culto es acumular títulos o conocimientos, una persona culta es aquella que sabe escuchar al otro y a la naturaleza, culto es quien sabe dialogar y discutir con aceptación y discernimiento, es quien soluciona y da ánimo a los jóvenes compartiendo sus experiencias, por eso, retomemos las ilusiones en nuestra vida sin complicarnos o complicar a otros, para ver el futuro con ojos distintos, mientras usted vuelve a crear ilusiones o recupera las suyas yo, reviso las mías y espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx