Opinión Iglesia

La Ley de Jehová es Perfecta

La Biblia en el Salmo 19 versículos 7 al 11, habla de manera detallada de las características de la Palabra de Dios y de los efectos que produce en la vida las personas. Es necesario entender que la Biblia no es un Libro cualquiera o común y corriente, es la Palabra de Dios, por lo tanto, el leerla, conocerla y meditarla, traerá efecto sobre nuestra vida.

En esta ocasión quiero enfocarme en la primera característica en el Salmo 19:7 que dice: “La Ley de Jehová es Perfecta” esto quiere decir que la Biblia “No tiene error “y no hay contradicciones. Ahora, sé que hay personas que tienen la idea que como fueron hombres quienes escribieron la Biblia, es probable que sí tenga errores; sin embargo, dice en 2 Pedro 1:20 y 21 lo siguiente: “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. Es cierto que fueron hombres quienes escribieron la Biblia, pero ellos no escribieron lo que querían, sino que escribieron exactamente lo que Dios les inspiró por medio del Espíritu Santo, y eso evita todo error humano.

Otra cosa que podemos comentar acerca de el por qué la Escritura no tiene error, es porque la Biblia como ya lo mencionamos, tiene un solo Autor que es Dios, y también un tema central, aunque la Biblia habla acerca de muchos temas, pero el que se destaca y está por encima de los demás, es la Redención que tenemos en Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar que se menciona una y otra vez, cómo es que una persona puede tener la seguridad de la salvación de su alma, del perdón de pecados y la vida eterna por la Persona y obra del Señor Jesucristo; y el hecho de que hay un solo Autor y un tema central, contribuye al hecho de que su Ley es perfecta.

Es verdad que hay porciones de la Biblia que son difíciles de entender y de interpretar. En 2 Pedro 3:15 y 16 dice: “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición”. El que en la Biblia encontramos pasajes difíciles de entender, eso no quiere decir que al no entenderlos o porque no es fácil interpretarlos, pueda ser que existan errores o contradicciones; lo cierto es que aquí mismo la Biblia advierte que quienes tuercen y malinterpretan para su propia perdición son los indoctos, los inconstantes, por lo tal, si nosotros vamos a ser guardados de caer en el error, es necesario conocer más y más acerca de la Palabra de Dios y ser constantes en ello, pero el error de ninguna manera está en la Biblia sino en nuestra falta de diligencia y constancia en conocer la Escritura, ya que no debemos olvidar que: “La Ley de Jehová es Perfecta”.

