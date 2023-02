Opinión | Hoy, hablamos de...

Lo que estamos viviendo día con día con tanta información y tecnología nos hace concluir que, es más lo que desconocemos, que lo que sabemos y nos hace creer que lo que vemos y escuchamos es la realidad, sin pensar que en realidad lo que vemos es la forma como lo percibimos, pues el rojo no es rojo porque en si lo sea, el rojo no existe, es una construcción que hemos hecho dándole un nombre al color, nombre que tradicionalmente lo hemos repetido hasta que se hizo una verdad de percepción. Lo que parte de la sociedad nos pone por delante, lo consumimos, sin ver que siempre hay algo más de lo que la vista y oídos perciben como verdad. Como humanos, somos seres complejos buscando fantasías a pesar de que, reconocemos que la vida no surge de la nada y existen condiciones, para que, como civilización, evitemos convertirnos en una civilización tecnológica que deje de creer en la realidad y en el espíritu.

El mundo es un mundo predecible, a través de la historia observamos que la gente interpreta lo que no comprende acorde a, y en función de un marco específico, vivimos como humanidad con el deseo de conocer y la tecnología nos atropelló, la creatividad y la fantasía disminuyeron y se sustituyeron con la presencia de aparatos que han hecho que niños y jóvenes caigan en fantasías con marcos específicos aportados por terceros dentro de los cuales no caben hadas o duendes ni fantasías creadas por las mente de estos niños y jóvenes, tal vez por eso los adultos dan por hecho todo aquello que los medios de comunicación nos venden como reales y damos como verdad los datos que no son más que otros datos conformados por marcos de percepción creados para venderlos como verdades verdaderas, asi, encontramos que se demandará al abogado de García Luna, mexicano enjuiciado en el extranjero, por difamar a nuestra máxima autoridad, sin embargo, analizando el hecho vemos que esta persona emitió una pregunta en el juicio, a un testigo que purga una pena por graves delitos, quien a su vez, emitió el mensaje involucrando a nuestra autoridad, asi que me pregunto, ¿cómo matas al mensajero y no al actor que lo emitió? y segundo ¿cómo o más bien, para qué demandas a alguien que ya está purgando una condena?. En fin, la imaginación se mueve como todas las cosas en la vida y cuando no hay explicaciones simples, se vuelven complejas de entender para los mortales comunes.

Hablando de la psicología que nos domina sabemos que como seres humanos algo nos falta en este mundo y no vemos problemas simples y lo simple lo complicamos y mientras unos lo hacen, los más, seguimos caminando como si nada pasara a pesar que algunos continúen actuando totalmente en contrario, como los pretextos se crearon para justificarnos con cosas como el decir que somos humanos, escudamos nuestro actuar en el hecho de la imperfección o de la inconsciencia, de la ignorancia o del me vale, del yo soy el rey y mando, por lo que, sin darnos cuenta de lo valioso que es la congruencia, decimos y nos desdecimos improvisando conceptos totalmente contrarios a los que algún día aseveramos, en ocasiones pareciese que lo que a otros afecta, no afecta a los monarcas, ni a nosotros, pues mientras no me afecte a mi directamente, nada pasa.

Como solo los cuerdos aman con locura y los locos aman con cordura, debemos hacer una pausa antes de juzgar, antes de decir, antes de actuar y antes de decidir, sabiendo que al caminar hacemos el camino y, aunque tenga piedras y tormentas, al aceptarlas y afrontarlas podremos continuar en él, actuando sin confrontarlas, elevando los ojos al cielo para crear nuestra felicidad viviendo intensamente sin esperar hasta mañana como si no hubiese tiempo, pues lo único seguro es, que un día dejaremos este mundo, mientras este llega espero sus comentarios.

Gracias

angeldesofia@yahoo.com.mx