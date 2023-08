Opinión | Heridas pequeñas

Le presumo mis pequeñas cicatrices, casi ni se notan, más chiquitas que un piquete de zancudo, no como la suya, que parece un ciempiés, le dijo con vehemencia la Wendy a Petra, como le dice la tal Wendy a la vecina más querida y que todo mundo conocemos como Doña Petrita. Sí, pero a mi me operaron el siglo pasado, cuando era muy joven y aún no había los avances médicos que te tocaron, además tuviste la suerte que fuera en el seguro, a mí me tocó esta heridota y fue en privado mi cirugía, pero te repito que fue antes del siglo XXI. Efectivamente la cirugía ha cambiado notablemente, terció Don Herodoto, ratoncillo de biblioteca y juez implacable de los sistemas educativos del país y de sus textos gratuitos.

Pudiera ser un tema para las asambleas de los alumnos, para ver qué propuestas dan a la mejora del sistema de salud en su comunidad que de por sí está alejada de la mano de Dios, con ti más de la del gobierno.

Pero situémonos en lo que refiere Wendy, dijo Herodoto; en el siglo XX los avances en la cirugía hicieron que se cambiara aquel refrán que decía: “Grandes incisiones (heridas), grandes Cirujanos”, ya que con el objetivo de reducir la respuesta inflamatoria del organismo, en la que está implicado el sentir dolor, así como el disminuir el daño a las paredes que forman las cavidades del organismo, entonces se desarrolló desde los años noventa del siglo XX, lo que ahora se llama “Cirugía de mínima invasión”.

Fíjense, les dijo Don Herodoto, este tipo de cirugía se inició en forma más práctica en la especialidad de Ginecología y con las campañas de planificación familiar, se realizaban ligaduras de trompas por la técnica que se llama de laparoscopía. Los avances fueron notables y entonces se aplicó a la Cirugía General, lográndose realizar en la actualidad cirugías para la apendicitis, la vesícula, la hernia del hiato y otras en las que se requiere que se le corte algúna parte del estómago o del intestino como la cirugía para bajar de peso o sea la cirugía bariátrica.

Ya ves, exclamó Doña Petrita, a mí me operaron de una apendicitis complicada y a tí de un dolor de vesícula que te había dado por primera vez por tragona de mole y haber tomado tanta cerveza. ¡Por eso es tan importante acudir en forma oportuna con el médico o al servicio de urgencias! Volvió a poner énfasis el historiador.

Una apendicitis se puede complicar porque no se atiende a tiempo. Sucede que inician con una pastilla para el dolor que se automedican las personas o por recomendación de la comadre y luego si llegan a ir con el médico el cuadro ya no está claro y se puede confundir más si le recetan un antibiótico y entonces para cuando van a urgencias y las revisa un cirujano, ya llevan una peritonitis grave y les tienen que hacer una cirugía grandota como a Doña Petrita. En cambio si acuden cuando se inicia el cuadro, es posible que la cirugía se pueda realizar por laparoscopía, por heridas pequeñas, que la gente suele decir que con rayo láser, pero generalmente no se usa este tipo de energía para hacer la apendicectomía.

A Wendy le tocó la suerte de que su vesícula le doliera el lunes y para el martes ya estaba resuelto su problema que fue detectado por el ultrasonido de hígado y vías biliares que le hicieron. Además aunque está un poco gordita, su obesidad no es tan marcada y la pudieron operar de una forma más sencilla. Por cierto sólo se le marcan tres heriditas. El acceso al abdomen puede ser por el ombligo y se puede operar la vesícula por esa sola entrada, o colocar unas agujas o alambres para manejarla. La verdad es que el objetivo es disminuir el daño. Claro que la decisión de cómo operar es del cirujano y la capacitación que tenga o sus estudios y obviamente los recursos con los que cuente el hospital donde se hará la cirugía. Desde hace muchos años, en las clínicas privadas se cuenta con este recurso. A nivel de instituciones públicas, casi sólo es para la vesícula biliar, ya que este procedimiento demostró que se ahorraban muchos recursos económicos al reducir los días de estancia en el hospital.

¡La verdad es que te fue muy bien Wendy!, dijo don Herodoto, secreto admirador de la susodicha.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General

Facebook: Marco Vazquez