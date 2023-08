Opinión | Haciendo Nuestra Parte

Deuteronomio 33:26 y 27

En varias ocasiones he leído Deuteronomio capítulo 33, y hay versículos que llaman mi atención, entre ellos los versículos 26 y 27. En esta ocasión busque el significado de la palabra “Jesurún”, porque el versículo 26 dice: “No hay como el Dios de Jesurún”; esta palabra es un título poetico o ideal de Israel que es el “Amado” o “Recto”; algunos afirman que el nombre “Recto”, se contrapone al significado negativo de Jacob, que es “Suplantador” o “Engañador”; el nombre “Jesurun”, es un nombre usado como algo honroso, hablando de un pueblo de justos; y creo que también de lo que Dios espera de nosotros, que vivamos en su voluntad, que vivamos como Él manda.

Tomando esto como punto de partida, en los versículos 26 y 27, nos da varios beneficios y bendiciones que vienen como consecuencia. Lo primero que dice es: “Dios cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda”; esta frase siempre despierta mi imaginación con una imagen de Dios cabalgando sobre los cielos viniendo en mi socorro. Quien de nosotros no ha visto alguna película que a unos cuantos que son atacados por un ejército enemigo, que los supera en número y lo único que les espera es la destrucción y la muerte; más sin embargo, repentinamente llega la ayuda, el apoyo y aquello que se veía como una tragedia, se convierte en una gran victoria. Así es luego Dios en cuanto a la ayuda que nos da; pero no vendrá, si nosotros no hacemos nuestra parte que es la palabra “Jesurún”, que significa rectitud y justicia, andar en sus caminos, en su voluntad.

La verdad es que todos necesitamos que Dios nos ayude, y si queremos que Él lo haga, pero la pregunta es: ¿Usted y yo estamos haciendo nuestra parte? Ahora, yo se que Dios es tan bueno, tan paciente, misericordioso, que aunque muchas veces no somos lo que debemos de ser, Él nos ayuda, pero lo mejor es que nosotros también hagamos nuestra parte.

El versículo 26 concluye diciendo: “…Y sobre las nubes con su grandeza”. Algo que no debemos olvidar, es que nuestro Dios es grande. La verdad es que me desagrada cuando la gente se refiere a Dios en diminutivo, porque insisto, Dios es grande y hace grandezas. Pienso en una frase que una vez escuché de un hermano que decía: “No le digas a Dios cuan grande es tu problema, sino que dile a tu problema, cuan grande es tu Dios” ¡Amén! En lo personal estoy pasando por varias necesidades en mi trabajo, y la verdad en conjunto las veo como un gran problema, de todo corazón deseo que Dios muestre su grandeza, y que estas cosas se resuelvan; pero he sido recordado que yo tengo que hacer mi parte “Jerusún”, andar en rectitud, en su voluntad, y claro que Él va hacer su parte; si yo hago lo posible, ¡Gloria a Dios! Él hará lo imposible.

El versículo 27dice: “El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos”. Nuestro Dios es eterno, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos; Él es nuestro refugio, donde nos resguardamos y podemos estar seguros y protegidos. En este versículo también nos habla de sus brazos, que nos sostienen, que nos abrazan, que nos expresan su amor y su cuidado paternal. Dios seguramente hará su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra.

Finalmente, el versículo termina diciendo: “…Él echó delante de ti al enemigo, y dijo: Destruye”, es decir que Dios nos dará la victoria, Él va a derrotar al enemigo, Él va a mostrar su poder de tal manera que en vez de ser destruidos, nosotros vamos a destruir nuestros temores, angustias, afán y nuestra ansiedad. Pero que Dios nos ayude a también nosotros hacer nuestra parte. ¡Amén!

