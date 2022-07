Opinión | Hablemos de...

Cuando la luz y el sol te impregnan vitalidad y alegría se marca el rumbo de la vida indicando que no todo en el mundo está mal, ni todos somos malos, también, aprendes que cada uno marca el rumbo de su vida cuando decide tomarlo con sus propias riendas, lo que nos hace evolucionar manifestándose cambios y eventos inesperados que no siempre son positivos, sin embargo, si tenemos actitud positiva, a pesar de las circunstancias y situaciones negativas que se presenten ¿tal vez?, podemos salir de nuestra zona de confort para provocar cambios que modifiquen lo que vivimos sin esperar el momento en que nos avasalle lo negativo, paremos de soñar pensando que la influencia de los astros va a sacarnos del estado de apatía en que vivimos, dejemos de creer que las cosas se mejoran por si solas, hoy, es momento de retomar a nuestra patria y nuestros proyectos personales planteando ¿qué mundo deseamos para nuestros hijos y nietos?, recuerda que el lugar para estar es aquel donde te sientas cómodo como en tu piel, por eso, como dicen los jóvenes, ponte las pilas que te impulsen para actuar y tomar decisiones correctas que se han estado posponiendo, nunca hay mejor momento para nuevos y prometedores inicios que el hoy.

El momento siempre es hoy, ¿el futuro? no sabes si llegará porque lo construyes hoy, por eso, este es el momento de encontrar la verdad y aceptarla como la realidad que es, realidad que nos permite cambiar las situaciones que vivimos por complicadas que sean, el cambio existe y sólo con él se pueden resolver, siempre se puede estar mejor o peor de lo que estamos, solo pensando y actuando en positivo podemos solucionarlas correctamente, lo ideal es discernir lo que realmente queremos para vivir hoy y en un futuro, pensando que lo más importante siempre será lo importante y no lo urgente.

Asi como el cambio se da para todos, el cambio empieza por uno mismo, una parte del cambio como personas, es ejercer el no, palabra simple difícil de pronunciar en el momento necesario y fácil de decir cuando actuamos negativamente en nuestras relaciones familiares, de pareja o sociales; debemos aprender a decir no, con respeto y empatía, sin lástima, sabiendo que en el mundo solo sé que no sé nada y que el tiempo es un misterio y la eternidad existe aunque no la comprenda, sé que mi cuerpo cambia día con día y no seré inmortal aunque lo deseé, como mis padres y ancestros tampoco lo fueron y, sin embargo, antes de partir dejaron rostros positivos y la libertad para otros de ir y venir como derecho suyo.

La vida da giros inesperados, en ocasiones, por causas externas como en Ucrania, en otras, por nuestras decisiones que no siempre son las adecuadas o esperadas y entonces, percibimos que todo nos es prestado y nada dura para siempre, asi aprendemos que, para vivir bien, hay que conectar con el corazón para actuar coherentemente en nuestra vida con nosotros mismos y con los demás.

Hay momentos en que debemos replantear ambiciones, sueños y metas para dar un giro a nuestra vida por difícil que nos resulte, recordando que nuestras fragilidades y limitaciones tienen también fortalezas y oportunidades siempre y cuando se conecten con nuestra verdad y nuestros sentimientos, sabiendo que el tiempo es un misterio que nunca alcanza, pero que siempre es oportuno para tomar decisiones, que existe como momentos para abrirnos a nuevas posibilidades para hacer cambios, por eso hoy, debe ser el momento de replantearnos como personas y como mexicanos, si estamos dispuestos a hacer ese cambio que nos permita retomar el México que deseamos dejar a hijos y nietos y mientras tú tomas decisiones, yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias

