Opinión | Hablemos de realidades

Mientras unos asumimos las situaciones con resiliencia, otros sufrimos como mártires por las mismas situaciones, convencida estoy que somos la suma total de nuestras experiencias, las experiencias positivas o negativas nos convierten en quienes somos en el momento que nos encontramos, sabemos que durante nuestra vida. somos un río que fluye cargado de experiencias vividas y sabemos también que esas mismas experiencias pueden repetirse si no sabemos leer los mensajes que nos mandan para aprender, se dice que los pueblos no tienen memoria y por eso se repiten circunstancias y momentos no deseados y deja vu, sin embargo, sabemos que seguirán viniendo situaciones diferentes o similares que influyen y nos remodelan como personas, a través de lo vivido nos convertimos en lo que somos ya que el cambio es permanente y nadie es igual a como fue ayer, ni como será mañana

Todos tenemos una historia que escribimos día con día, mes con mes y año tras año, vamos escribiendo capítulos de ella y en ocasiones quitamos hojas y páginas completas deseando no haberlas vivido y jamás repetirlas, más, de repente, volvemos a encontrarnos con la misma situación, tal vez no en el mismo lugar, ni con la misma gente, repetimos las experiencias vividas, por lo que cada historia consta de varios capítulos que abarcan el curso de cada vida. En esos capítulos encontramos una gama de sentimientos y emociones, asi como reacciones y al final del camino hemos vivido momentos de felicidad y tristeza, momentos de angustia y desesperación que contrastan con los periodos de calma y amor que hemos tenido. Debemos aprender a ser resilientes para cambiar y aceptar lo triste y traumático que se nos presente, caminando con ellos en calma, paz y tranquilidad con el poder adquirido para transformar lo vivido. Cada historia conforma quién crees que eres y determina cómo te presentas en este mundo. Hay quien cuenta su historia sembrando enojo y odio, diferencias y amenazas a través de burlas y señalamientos, hay quien por el contrario une y da paz y armonía creando un entorno de tranquilidad y paz, importa saber cómo quieres contar, o cómo quieres que se cuente tu historia, ya que la realidad la vas viviendo cada día y se basa en lo que haces todos los días. Continuamente te cuentas la historia en tu propia mente y otras veces te cuentas la de otros y unas más se las cuentas a otros, en ocasiones las conversaciones que tenemos son, de alguna manera, un reflejo de una experiencia pasada que mandas al presente y se reflejará en tu futuro. Tu diálogo interno está impregnado de recuerdos, de cosas que sucedieron antes que no permiten acercarte para crear otra versión de ti al dejar que las experiencias vividas determinen tu caminar al dar rienda suelta a cada pensamiento que tienes, pues estos crean tus palabras determinando cada acción que realizas. Todos traemos algún trauma oculto que en algún momento de vida puede brincar, vivimos en la sociedad del cansancio, esa que todo soluciona de manera virtual y creando sus propias fantasías sin reconocer que somos tan variables como la naturaleza, todos nos vamos erosionando como el tiempo erosiona las montañas, con la diferencia que evitamos todo aquello que nos cause situaciones de conflicto sin entender que, si no las enfrentamos, saltan sin siquiera cuestionarlas. Vivimos en este momento en una burbuja de miedo e indiferencia que está frente a nosotros y sin embargo, la negamos, disimulamos o no aceptamos hasta que nos toca a nosotros, hagamos la diferencia cambiando nuestros pensamientos y aceptando realidades para cambiarlas, cuando lo logres este país y tu mundo serán mejores, ya que si queremos vivir una vida diferente debes hacer cosas diferentes y mientras te decides envíame tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx