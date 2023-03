Opinión | Hablemos de nada

Hay quien dice que para vivir hay que vivir en la nada del absurdo y sí que se necesita valor para hacerlo y lograr en este mundo actual vivir con gracia, lo que no es fácil, ya que pareciera que existe un mundo que aparentemente en lugar de componerse tiende a descomponerse y así, vemos manifestaciones por todo y en todos lados, dejando de ser peyorativo que solo existan en nuestro país, como lo único seguro es que todos vamos en el camino del mundo de las aberraciones y la nada, hoy, decidí hablar de eso, porque, ¿Qué es la nada? Solo nada y no de nadar o flotar en el agua sino la abstracción del todo, porque asi fuimos concebidos y logramos llegar a la primera etapa llamada nacimiento y en el camino continuado a la juventud seguimos en la nada a pesar de lo aprendido y lo vivido y asi vamos envejeciendo con la creencia que llegaremos a más y cuando estamos en la tercera, cuarta y quinta edad, volteamos y vemos que en el camino trascendimos en la nada, pues en el momento de la partida regresamos al todo, porque, aquí, solo es un paso dentro del mundo que estamos y donde nada quedará de nosotros, por eso hoy, me dedico a hablar de esas cosas desconocidas que tal vez, hagan el todo de esa nada, pues, ¿sabía usted el cuerpo de los niños contiene mayor agua que el de los adultos? Y que el envejecer no para hasta el final de nuestros días, o que hay una persona zurda por cada cien diestros, o que cuando la gente truena o cruje sus dedos, lo que realmente suena son burbujas de aire atrapadas en ellos, y que los sonámbulos pueden poner en peligro su vida si no hay alguien que los vigile y como muestra, en Londres se encontró a un sonámbulo en la punta de la escalera de una grúa y aun continuaba dormido, y para que analicemos el absurdo del comportamiento humano solo hay que ir a los juegos olímpicos realizados por los esquimales quienes hacen una competencia poniendo liga en las orejas de los competidores y estirar, estirar y estirar hasta que uno de los dos se rinda, o, tal vez, desprenda la oreja de su competidor, si esto no es bizarro, no puedo pensar en otra cosa. Ahora que, si usted ha estado enamorado alguna vez, o continúa enamorado verdaderamente de su pareja, debe saber que cada vez que usted se sienta cercano a su pareja, el ritmo cardiaco de los dos se empareja, asi que, a enamorarse de nuevo con nuestro entorno para estar en sincronía con el mundo, tal vez es algo que algunos políticos deberían practicar para crear armonía y no disfuncionalidad en el colectivo. Si usted tiene problemas para digerir no se mortifique pues, se ha encontrado en momias con más de 5300 años, alimentos no digeridos en su estómago, por lo que no es un mal de la actualidad y no hay nada nuevo en el mundo que vivimos.

Entre los absurdos de la vida se encuentran que no educamos para la paz, educamos para competir, cuando eduquemos para la paz en nuestras familias, escuelas, iglesias y comunidad aprenderemos a compartir sin competir devastadoramente, no educamos para cooperar y ser solidarios para vivir como sucedía antes de que nuestro país se contaminara de enojos y rencores, asi que, retomemos el absurdo de los absurdos; vivir en armonía y paz y no como la humanidad está caminando al lado obscuro, sin comprender lo absurdo que es creer que el poder o el dinero nos hacen felices, creer que la falta de cordura y amor sean la solución, creer que aquellos que tienen el poder, pero no la compasión y amor por la humanidad sean felices.

Por eso, no te preocupes por las cosas pequeñas, ocúpate de conservar tus dientes pues estos son parte de tu autenticidad y son tan importantes como tus huellas digitales, cuida tu cuerpo pues tienes 37.2 billones de células en él, no hagas drama por lo que vives, procura vivir positivamente pues las emociones positivas disminuyen tu dolor y tragedias, conserva tu visión tan amplia como la de las águilas y see feliz en los absurdos y si tu encuentras otros más dímelos mientras yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx