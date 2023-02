Opinión | Hablemos de la edad

Hay quien dice que para envejecer se necesita valor ya que, fácil es hacerse grande, pero envejecer con gracia no es fácil, lo único seguro es que todos vamos en el camino del envejecimiento desde que fuimos concebidos y logramos llegar a esta primera etapa llamada nacimiento, el envejecer no para hasta el final de nuestros días; asi, en cada etapa o década debemos adaptarnos a los cambios de nuestro cuerpo y rostro donde ahora los surcos aparecen y mortifican y el cuerpo atlético por más ejercicio que se haga, nunca será el mismo, y sin embargo, lo exterior puede envejecer pero el alma permanece joven si asi la alimentamos y, aunque sigamos o no envejeciendo.

Siempre habrá posibilidad de nuevamente creer en príncipes y princesas encantadoras, aunque, en ocasiones, nos rodeamos de absurdos que por momentos desvían nuestra esencia de nuestra verdadera razón de ser, razón de ser que a veces resulta difícil comprender, porque, entre los absurdos de la vida está el creer que debemos de buscar nuestra felicidad cuando ella se encuentra en nosotros, cuando logramos entender que la felicidad fluye del interior, comprendemos que hay que hacer la paz con nuestro pasado para vivir nuestro presente sin planear el futuro, un día a la vez, reinventándonos, porque el alma crece cuando se tiene paciencia y compresión, cuando se abraza sin decir nada y se sostiene con ese abrazo de apoyo; envejecemos con gracia cuando aceptamos que la edad significa todo y significa nada, cuando aprendemos a guardar silencio y hablamos cuando hay necesidad de hablar.

Con la edad aprendemos a aceptar y dar, a sentir otras manos que dan apoyo y apretar a las que lo necesitan, a quitar el orgullo y el enojo para envejecer con gracia, a poner el corazón en la mirada a pesar de que hay quien envejece, con enojo en su mirada, con palabras que dañan y pensando que siempre tiempos anteriores fueron mejores, ignorando que cada tiempo es según el color con que se vive y los tiempos se crean a pesar que solo tenemos veinticuatro horas al día y como decía Nietzche: quien tiene un por qué para vivir, puede soportar casi, cualquier como, asi que si no tenemos un sentido de vida nos perdemos con la edad; cuando resumimos que la edad es conectarte con lo que haces, amar a quienes tenemos cerca y dejar de hacer cosas sin sentido sabremos que estamos envejeciendo con dignidad.

Cuando nos conectamos con personas justas y no con la justicia estamos siendo adultos, cuando tomamos conciencia de qué es lo valioso en nuestra vida, envejecemos con el alma, somos lo que hacemos y si conectas acción con personas y nos comprometemos sin importar la edad, la raza o el origen, sabrás, que la vida merece ser vivida y que la carga que llevas no es la que te molesta sino la forma y actitud con que la llevas, con la edad comprendes que no necesitas buscar lo que deseas, pues lo que te hace falta es fe y paciencia y equivocarse no solo no es un defecto, lo importante no es equivocarse, es hacer, ya que entre las dificultades siempre encuentras la respuesta que necesitas para ser mejor, comprendes que eres un rompecabezas y cada pieza te representa el momento y lugar justo para vivirlo y cada momento es el momento perfecto para vivir si siempre lo vives con una sonrisa, por eso, no metas las piezas del rompecabezas en el lugar que no caben, recuerda que la edad te enseña a disfrutar de tu soledad y, las personas que valen la pena no se buscan, vienen solas, con la edad aprendes a reconocerlas y evitar a aquellas que te enfadan, pues no tienes que perseguir aquello que es para ti.

Y, con la edad sabes que la vida es bella y vale la pena vivirla antes que la partida venga y asi, puedas salir de este mundo llevando una digna edad que te permita ser una persona con edad y no una vieja persona. Asi sabrás que cuando el final llegue, estás protegido por el poder universal para iniciar el camino que te lleve al país de nunca jamás, y tú, mi estimado lector, ¿eres un viejo con edad? O un joven viejo, mientras lo decides espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciendo tu lectura.