Opinión | Hablemos de abuelismos

De que vivimos en una generación de cristal, no me queda duda, pues en los tiempos de los abuelos de antes y las actuales modernas abuelas y abuelos se palpa la diferencia generacional, ahora los niños y jóvenes son, como lo dicen, de cristal, una generación que no sabe enfrentar situaciones que deben superarse en el diario acontecer, sobreprotegida, jóvenes a quienes todo o casi todo lo que digas será usado en tu contra, asi que si eres maestro educado a la antigua ni se te ocurra dar clases pues si osas decir: Para ¿Qué creen que se nos dió el cerebro? Para usarlo, asi que úsenlo, en graves problemas te encontrarás, ya que se tomará como grave ofensa y quien será cuestionado y hasta regañado, es el maestro y no el alumno, asi que sí, estamos en el mundo del surrealismo, donde las cosas han cambiado y la sociedad del futuro estará en graves conflictos de existir, yo me pregunto si en verdad este mundo de jóvenes, y no quiero generalizar, se da cuenta que la vida, esa que se vive diariamente no es como la están viviendo en el interior de algunas comunidades muy privilegiadas, pues la realidad que se vive en las comunidades normales es diferente.

Los contrastes sociales en la actualidad son fuertes, probablemente uno de los fenómenos que provoca estos extremos es el exceso de comunicación, los medios de comunicación, que, dicho sea de paso, algunos se han convertido en pasquines y aves de mal agüero, ya que solo pasan las cosas graves que suceden en el mundo, ignorando que también hay cosas y situaciones agradables, son nuestro contacto con el mundo exterior y ahora la noticia del acontecimiento se presenta en muchos casos en el momento que ocurre, en vivo y a todo color, por eso todo nos resulta negro y no quiero decir que no esté el panorama en negro pues con tantas balaceras ocurridas en esta última o últimas semanas ya no sabes ni para donde voltear y mucho menos acudir a darte un refrigerio de fin de vacaciones o fin de semana, pues como la Colombia de Pablo Escobar, sin deberla o temerla puedes terminar tus días de manera violenta por el simple hecho de ir a comer a un restaurante sin importar si es de medios pelos o de peluche, pues lo mismo sucede en el rico que en el pobre.

La verdad es que estamos en el punto de la decadencia, con la esperanza que el péndulo retorne y se recupere lo perdido, sin embargo, entre molestias y agresividades de quienes nos comandan, noticias de corrupción ignorada, chivos expiatorios, algunos con justificación calificada y otros sin ella, este país estaa viviendo diariamente en zozobra y para colmo los cambios cíclicos y los eclipses lunares contribuyendo con temblores, la tierra también manifiesta su molestia ante tanto evento poco agradable y ya no se sabe ¿quee hacer?, lo único que nos queda es rezar; y conste que no soy pesimista, pues peco de optimismo, por eso estoy convencida que ante tanto caos lo único cierto es que estamos de paso y en ese paso debemos aceptar que venimos a ser felices a pesar de aquellos que han decidido ser infelices o hacernos infelices, y, si quienes tenemos esa convicción nos unimos para hacer bien las cosas en lo que nos corresponde, este mundo puede cambiar, pues no son los más los que no lo desean, pero, ¡AH¡, cómo hacen ruido los menos y aquí si podemos decir que lo hacen, por eso, vivir en estado alerta para que el miedo o la decepción no nos alcance, es indispensable, no vaya a ser que nos suceda lo que a los judíos durante su cautiverio que pudiendo enfrentarse a los guardias del cautiverio, su ánimo estaba tan dañado que nunca se percataron que ellos eran más que quienes les cuidaban.

Unámonos para hacer de este país y de nuestras familias y vida un mundo mejor, mientras espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciéndoles.

