Opinión | Hablemos chusco

La vida es tan seria como la quieras ver y hacer o tan divertida como lo decidas, por eso hoy decido verla de manera chusca pues ganas no me faltaron de retorcerle el pescuezo a quien estaba en la línea del teléfono contestando, resulta que por error de dedo en la reservación para ir a mi amado pais gracias a la invitación de mi adorado hermano, se puso el día equivocado al hacer el “booking” en Booking.com y tan fácil que era la vida en los tiempos del Señor Don Simón y tan complicada que nos la están haciendo con eso de la modernidad donde después de más de veinticinco minutos de transferirme de boca en boca como si fuera una concha de pan, a través del teléfono, y sin que fuera, gracias a Dios chisme que quema, sino corrección requerida, llegué al fin con quien pensé era el indicado y como en chiste gallego parecía juego de palabras, tras mi explicación lo primero que él profiere, es ¿que dice que quiere qué?, cambiar el día de la reservación por el día anterior, ¿que no entiendo qué quiere? No encuentro la reservación… Mire le doy el número de ella, su tajante respuesta fue No, deme su nombre me dijo, y después de todo esto se le ocurre preguntarme el nombre de mi acompañante que es mi sobrina, yo les pregunto a ustedes ¿se saben los nombres completos de sus sobrinos? o como yo, sólo por su diminutivo. Así que otra discusión absurda y para no hacerlo más largo tras una hora de dimes y diretes en un acento inglés egipcio, entrecalado con mi English Mexican acento y tras indicarle un largo número de veces mi nombre y el de quién hizo el pago, ¡Eureka! logró encontrar mi nombre y después de habérselo dado varias veces, el intercepto me dice ¿Qué? ¡usted es María! Por lo que yo muy solicita y acostumbrada que en USA todas somos simplemente María, respondo Si y pregunta ¿entonces quién es Teresa?, respondo YO, ¡pero cómo, si usted es María!, ¿qué es entonces usted de Teresa? y tras no lograr el entender que en Mèxico la mayoría de mujeres de mi generación y una generación más llevamos nombres dobles y casi todos empiezan por María, en mi desesperación acabé por aceptar que yo era María y Teresa era mi hermana y asunto concluído, al fin, ya podré llegar a mi Mèxico querido espero sin mayor circunstancia, así que como verán hay de dos sopas, o te molestas y amargas el día o te da risa ver cómo en un instante podemos hacer un berenjenal de todo, así que mejor no frunzas la grábela cuando te molestas o las arrugas del ceño se te notarán más, ni tuerzas mucho el codo porque la sangradura se te puede torcer, y si hueles feo no frunzas la nariz porque la colúdela y el fíltrum lo resentirán y, si mucha prisa llevas es probable que la fosa poplitea también conocida por corva se te distienda y como dicen los dichos muy mexicanos, más vale plumífero volador en fosa metacarpíana, que segunda potencia de diez pululando por el espacio, y con ésta me despido no sin recordar que a perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo, porque las exequias con Candel son más tolerables y mientras tú investigas y descubres mi palabrería para que lo tomes a chusca te deseo feliz semana esperando tus comentarios angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.