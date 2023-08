Opinión | Hablando de cuentos

Erase una vez un país en el que en un mes que muchos no desean recordar, apareció un enemigo disfrazado de príncipe convenciéndolos que le hicieran rey; una vez convertido en rey vivió en su castillo desde donde decidió iniciar la destrucción de sus súbditos y su país, corrompiendo a unos, asustando a otros, atacándolos lleno de enojo y odio, creando abismos y desconfianza entre ellos, alimentándolos cada día con palabras falsas y adjetivos de desprecio, pero sobre todo, formando un ejército invisible que rompió las emociones de los ciudadanos al lograr quitarles la fe y la esperanza de un mundo y un futuro mejor, no contento con eso inició una campaña para corromper y romper a los niños del reino con falsos adoctrinamientos que les quitarían sus sueños e inocencia convirtiéndoles en seres sin educación y forma de razonar, el siguiente paso a realizar sería quitar poco a poco los libros reduciendo y mal formando sus contenidos para convertirse en el único soberano por muchos años.

Decidió cambiar el teatro y la música con espectáculos para el pueblo que los mareasen sin permitirles acceder a música o teatro para crear cultura, quitó importancia al arte, la ciencia y la salud, con su verborrea diaria acabó por cansar al mentir consistentemente, lo que nunca esperó es que como en todo cuento, existe un principio y un final, final que siempre escriben quienes en general no están al frente y casi nunca participan abiertamente, cuando un soberano deja de percibir que sus súbditos están al borde del descalabro por tanta desesperanza, desconoce que en la desesperanza, el pueblo se une cuando se da cuenta que no tiene que perder y la desesperanza une al débil haciendo que surja la esperanza en cualquiera que se atreva a retar al rey.

Así que, cuando los súbditos comprendieron que los valores que siempre habían tenido estaban a punto de desaparecer, asi como la familia y la religión y sus niños eran envenenados poco a poco y la patria mancillada, todos unidos dieron un grito al lado de quien como salvador apareció, restableciendo de nuevo la esperanza y el grito de unión y encontraron fuerza en sus ancestros y llamaron a los propios y lejanos y aparecieron la Malinche y Sor Juana, Ulises y Minerva y todos los héroes de su patria y el mundo para obtener fuerza y conocer el camino que les permitiría llegar y el cielo se abrió a su paso sembrando de nuevo amor y compasión, lealtad y unidad y todos unidos salieron a aclamar al nuevo caballero y así, volvieron a vivir felices para siempre y colorín colorado este cuento…….. no ha acabado.

Pues últimamente algunos países están viviendo así y aunque salen los redentores existe el riesgo que se les pueda sacrificar y el final no sea tan feliz como el del cuento, o que haya quien coarte el llegar al final y la única solución es pedir a los cielos que de nuevo se abran y den luz a sus habitantes para hacer elecciones sabias sin las cuáles no habrá futuro prometedor, pero como siempre, la esperanza muere al último y el día se renueva con la noche y después de cada noche viene el nuevo día, como esto no se inició con nosotros.

Podríamos decir que no es nuestro, pero hay dolores que son colectivos y aunque parte de esa colectividad pueda no reconocer que el mal es, de y para todos, quienes lo reconocen deben alertar y convencer, a quienes no lo ven, de buscar la mejor opción pues convencida estoy de la frase de Carl Sagan En algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto, yo añado que en ese lugar estará un sueño simple que nos dé armonía y paz, algo tan simple como viajar de vez en cuando, disfrutar del amor a la vida tanto como sentir que alguien nos ama, tener una mascota que nos haga sentir útiles, porque al menos yo y, creo tú también, soy una loca, perdida, delirante, feroz enamorada del vivir; vivir viviendo en mi patria, en mi hogar, con mi gente, mis costumbres y si tú, como yo eres un enamorado empedernido de nuestro país, no dudes en hacer elecciones que favorezcan al final, al país y a quienes en el vivimos y mientras esto sucede escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx