Opinión / Gratitud

Hay cosas en la vida que no cuestan y una de ellas es la gratitud; cuando expresamos gratitud los beneficios físicos, mentales y financieros son inmensos, al ser agradecidos mejoramos nuestro sueño, nuestro estado de ánimo y lo que deseamos desde el corazón y la gratitud llega a nosotros en el momento exacto.

Cuando somos agradecidos recibimos más de lo que pedimos, nuestro estado de ánimo mejora y nuestra salud física, mental y emocional aumenta proporcionándonos inmunidad. Y… aunque usted piense que soy una soñadora puedo asegurarle que si usted se siente deprimido, angustiado, si padece dolor crónico, todo mejora si agradece inclusive en las situaciones que le son dolorosas disminuyendo el dolor y el riesgo de enfermedad, ¿suena romántico? Tal vez para muchos si, pero, para quienes creemos en la gratitud permanente incluso en momentos de dolor, sabemos que como dice el dicho “las penas con pan son menos”, así, las penas con gratitud son más llevaderas porque las bendiciones vienen.

En los Estados Unidos de América esta semana que inicia se celebra el día de Acción de Gracias, ceremonia en la que todos los miembros de la familia participan viviendo un ritual de agradecimiento, lo ideal es que cada día lo hagamos para que cada día sea mejor, ya que los beneficios significativos de la gratitud se manifiestan día con día; como todo lo que hacemos en esta vida si no lo transformamos en un hábito positivo diario los resultados no aparecen y por supuesto, negaremos que el ser agradecidos resulte beneficioso, al contrario, enfatizaremos que no sirve, sin embargo cuando, aún en circunstancias de dolor o de carestía fijamos la vista en lo que tenemos aunque sea menos uno y lo agradecemos, el Universo se alinea y nos trae lo que pedimos y deseamos, pero si pedimos maldeciendo o si pedimos desde la necesidad, desde allá arriba nos responden, eso te daremos porque eso es lo que quieres y pides.

Activamente estoy agradecida todos los días, viviendo en un mundo y un jardín de pasatiempos y alegria, aunque para muchos sea un poco Naif, así que cada mañana decido ver salir el sol sobre mi cabeza y cuerpo sin importar si vivo en un ínfimo departamento o en una mansión, agradezco un día más de vida, agradezco el aire que respiro y que solo cosas buenas vienen hacia mi aunque aún no estén presentes en este momento porque estoy segura que en el momento preciso aparecerán, porque lo mejor del universo siempre está ahí para mi, cuando camino en casa o en el trabajo expreso gratitud por la belleza que me rodea aunque otros sólo vean papeles o herramientas, agradezco a mis piernas sanas que me permiten continuar con esta pasión, a mis manos y brazos, a cada parte de mi cuerpo aunque no todas funcionan perfectamente. Hay momentos diarios de gratitud en mi vida, desde ver a mis hijos, nietos y hermanos sanos hasta la comida en mi mesa. He descubierto que tomarme aunque sean solo unos pocos momentos intencionales para expresar gratitud hacen que pueda apreciar las bendiciones en mi vida, incluida ejercer la gratitud abiertamente a las personas amo y a las que no igualmente, porque en vida todas han sido mensajeros de aprendizaje, así percibo y he percibido a lo largo de mi caminar que con la gratitud mejora drásticamente mi mentalidad y mi salud.

Desde hoy hasta que termine el mes de Diciembre te reto a que simplemente hagas una pausa a diario y estés agradecido por algo, sin importar cuán grande o pequeño sea en tu vida. ¿Necesitas ayuda para empezar? Escríbeme y te diré cómo a través de mi coaching emocional lo logras, cada comentario tuyo me enriquece y vivo agradecida por recibirlos. Gracias.

angeldesofia@yahoo.com.mx