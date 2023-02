Opinión | Fin de una etapa. ¡Gracias!

“El agradecimiento es la memoria del corazón”/ Lao-tsé

Estimadas y estimados lectores, hoy concluyo la alta encomienda de ser presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por un periodo legislativo, convencida de que antes de cualquier proyecto personal, están las instituciones y por supuesto y prioritariamente, la ciudadanía que es a quien particularmente y de forma responsable y eficiente, nos debemos.

Con el apoyo de todas y de todos mis compañeros que integramos esta LXIII Legislatura, en lo particular de las mujeres diputadas con quienes integramos esta Directiva, así como con el de los funcionarios y empleados, pudimos avanzar poco a poco y trabajar para dar a esta autonomía un nuevo rostro que ha permitido romper la inercia de muchos años de escándalos, improvisaciones y rezagos, entre muchas otras variables negativas que han impregnado el sistema de trabajo, la imagen y el perfil de este Poder Legislativo.

No ha sido fácil y obviamente la tarea no está concluida, pero iniciamos estrategias de replanteamiento y reingeniería para modificar los modelos de trabajo y procedimientos, a fin de incidir en mejorar en la percepción que la ciudadanía ha tenido de quienes han integrado diversas Legislaturas a lo largo del tiempo, quizás particularmente acentuado en los últimos lustros. El compromiso es que el proceso de cambio de estafeta a la nueva Directiva, será de la manera más clara y transparente posible, porque estoy segura no podemos afectar las funciones y responsabilidades del Congreso en su funcionamiento, ni tampoco en atender a la ciudadanía en sus planteamientos de reformas legislativas.

Quisiera presentarles de forma resumida, a reserva de hacerlo por los canales respectivos, un pequeño resumen de algunas de las actividades que creo, fueron de la mayor trascendencia para lograr lo que por responsabilidad legal tuvimos como Directiva y que por metas y convencimiento personal, nos comprometimos al asumir esta importante función. En primer lugar, atendimos de manera puntual y precisa las obligaciones que señalan tanto la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Reglamento Interno del Congreso del Estado, para la Presidencia y en general para toda la Directiva, buscando siempre el total apego y respeto a esta normatividad, base para el buen funcionamiento de este poder.

Trabajamos para consolidar mecanismos y acciones de coordinación y trabajo con diversos actores públicos, privados, académicos, sociales y ciudadanos, buscando siempre el acercamiento e intercambio de opiniones sobre los temas más relevantes de la agenda pública y social, buscando siempre que el Congreso del Estado siga siendo la casa de todos los potosinos. Por otro lado, agradezco a todas y todos los diputados, por su disponibilidad de representar dignamente al Congreso en diversos eventos oficiales. En lo personal y dentro de mis funciones como Presidenta de la Directiva, asistí a más de 90 eventos de representación, que abarcaron representar a la institución tanto en la capital y al interior del Estado, en informes de gestión de los poderes y los municipios, la instalación de comités de diversas temáticas, arranques de obras de infraestructura, actos cívicos, sesiones solemnes, así como foros, talleres y discusiones que sin duda abonaron al ejercicio democrático de nuestro querido San Luis Potosí.

Para fortalecer los alcances del trabajo del Congreso del Estado, firmamos dos convenios de colaboración, uno de ellos con el Congreso del Estado de Guanajuato y otro con la Universidad Intercultural del Estado, los cuales servirán para fortalecer el trabajo y la profesionalización legislativa de diputados, funcionarios y empleados de este Poder Legislativo.

Se trabajó arduamente en fortalecer el capital humano a través de la capacitación continua, a través de cursos para el personal que abordaron temas de transparencia, control interno, Marco Lógico, construcción de indicadores y Presupuesto Basado en Resultados y fortalecimos las bases de comunicación interna entre las diversas coordinaciones operativas del Congreso, a través de reuniones periódicas con la finalidad de atender una agenda de manera informada y coordinada.

Algo que quiero resaltar, es que realizamos un análisis detallado del estado que guarda el rezago legislativo, que viene por lo menos de la anterior legislatura, así como el diseño del proceso tanto operativo como legal para poder afrontarlo y estar en condiciones de atenderlo de manera prioritaria. Al respecto, se diseñó un plan de trabajo para que la próxima Directiva pueda atender y resolver este rezago y, sobre todo, aplicar medidas para reducir y prevenir este fenómeno.

Hubo muchas otras acciones que se realizaron, que tuvieron que ver con la defensa jurídica de situaciones de competencia de la institución, así como el interés continuo de mantener un respeto e interacción continua con los representantes de medios de comunicación y sus directivos tratando de mantener un intercambio respetuoso y comunicar el trabajo del Congreso con los potosinos. Siempre muy agradecida con todas y con todos ellos.

Finalmente, si pudiera resumir en una frase corta mi paso como presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, esta sería: apertura, pluralidad y consenso. En este sentido, conseguimos fortalecer civilidad democrática y la gobernabilidad entre los diferentes actores parlamentarios, pero, sobre todo, dejamos la puerta abierta a cualquier persona, colectivo o actor que así lo requirió, escuchamos y buscamos brindar esquemas de acercamiento para buscar soluciones a las temáticas planteadas, siempre privilegiando la pluralidad de ideas y el respeto.

No me queda más que desearle el mayor éxito a la próxima Directiva, reiterando mi apertura y apoyo para que este Congreso del Estado de San Luis Potosí, continúe con su esfuerzo y trabajo constante en la construcción de un mejor San Luis Potosí y sobre todo para el bienestar de quienes aquí habitamos.

Muchas gracias por su atención y lectura. Sigámonos cuidándonos por favor. Nos leemos en quince días.