Opinión | Espacio de reflexión

¿Amor con amor se paga? o, ¿la negación de la integración de las personas que vivimos en este País, solo porque pensamos muy diferente? O igualmente, ¿ya ves lo qué pasa cuando no te acomodas?

No es ninguna novedad que en nuestro País, las oportunidades de progreso, no llegan a todas las familias. Martha Sahagun, la recordará Usted, como la “primera dama” esposa de Vicente Fox, se le ocurrió la peregrina idea de instalar un programa llamado, “arranque parejo en la vida” desde luego que eso es una postura populista que fracaso, como lo que se vive en la actualidad o, debería decir, durante la historia moderna de Mèxico.

La Educación Pública de nuestro País, es una gran debilidad que nos deja fuera de competencia, ya no con otros países, pero principalmente en Mèxico mismo. Las protestas de los maestros no terminan y los sueldos de quienes están frente a grupo, son muy malos y, llegan a destiempo. Figúreme Usted, tener maestros con sueldos dignos y pagos a tiempo, podríamos exigir la calidad educativa esperada, pero, las necesidades de ellas y ellos, se cubren, en la inmensa mayoría, con dos o tres trabajos diferentes.

Así es que, como las oportunidades no llegan a todos, ha sido necesario regalar lo que no se gana. Bien por los ancianos, mujeres y hombres; bien por las madres solteras

Como las oportunidades nunca han llegado parejo, los mexicanos, muchos en desventaja, se han convertido en una suerte de malabaristas. Podemos decir si, cuando es no, simplemente por miedo o precaución de no perder las dádivas de los programas sociales y que muchos de ellos quedan en manos que no les es necesario.

Amor con amor se paga en publicidad del partido en el poder de Mèxico, se traduce en me quieres te quiero, no me quieres, ya sabes que te pasa.

Sublime amenaza del amor cruzado y, sabemos que quienes son aprendices de autoritarios, lo cumplen. De aquí, surge la siguiente pregunta ¿ es el dinero lo que marca la democracia? La respuesta para mí es: definitivamente influye en mucho.

Pero cuidado, porque el pueblo ya despertó y sabe lo que está sucediendo con quienes se dicen servidores públicos, desgastados por las preocupaciones de mantenerse en la ubre gubernamental.

@jaimechalita