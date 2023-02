Opinión | Espacio de reflexión

¿Cómo es eso de primero los pobres?

¿De verdad importan las personas o solos somos un voto más en la cuenta de las urnas electorales?

La República Mexicana, nunca había estado tan confrontada. Una parte de las personas que habitan en Mèxico, pareciera que tienen presidente y, que la otra parte pareciera que, sufre de una orfandad de tener el propio presidente. Las denostaciones separatistas de cada mañana y, cada vez más agudas, no están ausentes en el discurso tempranero, ahora ya mucho más polarizante, incluso retador.

Aún así, con todo lo que se padece en nuestra Patria, hemos visto cómo los precandidatos y, la precandidata, sin querer referirme a ellos y, a ella, en forma peyorativa como se hecho, se reunieron en su presentación frente a los correligionarios del partido en el poder, que les da cobijo, para iniciar su franca precampaña electoral, rumbo al 24. ¿Le importa las promesas no fue oídas? No parece, pues los problemas que se tienen son añejos y, mucho.

Sonrisas, aplausos, porras, gritos, en medio de una algarabía increíble. Para entonces, en ese momento, no existía crisis alguna y, todo era felicidad. El dinero no falta, en ocasión de tratar de convencer a quienes, mediante recompensa económica, se contratan para ovacionar y, aplaudir, a tal o, cual, interesado en ser competidor a la Silla del Presidente.

Se necesita más que una campaña de cualquier índole para de verdad ayudar a las personas a que salgan de la orfandad económica que, pesa mucho en nuestro País. La mezquindad no nos deja avanzar y, el amor cívico por la Patria, se ausenta cada día más.

Lo pragmático está ahí, esperando para reaccionar en cuanto se tenga que hacer, con elevados costos. La precaución de prevenir se ausenta y estos dos elementos constituyen un panorama sombrío para quienes viven en nuestro México pero, además, peligrosos. La tolerancia cada día es más corta, debido a la falla, por voluntad ejecutiva, de las instituciones.

El encono social no le es conveniente a casi nadie, pero de verdad a casi nadie, solo a quienes viven de esa provocación que divide a la sociedad, como ahora lo vivimos. Las afecciones de la relación de conjunto se dañan y, a veces, irreversiblemente.

México vive situaciones muy delicadas. El Estado, no escucha, las estructuras de seguridad, siguen siendo violentadas y las pérdidas de vidas no se detienen. No veo por ningún lado solución de los grandes problemas que le duelen a nuestro Mexico.

Aún así, las fiestas, las Algarabías no se detienen y, el año adelantado de las elecciones federales ya está aquí para friccionar más de lo que se hace cada día, la relación gregaria de un Pueblo que sufre pero, quizás, no se da cuenta de ello y si lo sabe, no quiere remediar lo que se vive.

@jaimechalita