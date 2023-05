Opinión | Espacio de reflexión

Un pueblo con educación suficiente, es invencible, ciertamente en Mèxico nos falta enormidades para lograrlo. Sangre por cualquier lado de la Republica, tanto sufrimiento y asesinatos sin piedad, desaparecidos, extorsiones, feminicidios, robos, vamos, no existe el Mèxico que vivía en paz.





Es Claudia, ahora #es Adan Augusto y, después se presentará el libro de Marcelo Ebrard. Bardas, lonas, espectaculares de ellos, promoviéndose para ser el elegido del destapador. Pero… ¿de donde se toma el dinero que representa esa publicidad para una pre, pre, campaña?





Todos compitiendo por la candidatura presidencial y con sus huestes, hachadas para delante. Y… ¿quien les paga y de donde procede el recurso? Y el Presidente confrontado con la Suprema Corte y, buscando polarizar más de lo que ya estamos. Pero si El mismo desprecia las instituciones que ha asfixiado o, desparecido, porque no hacerlo los demás en medio de una impunidad interminable.





Aún así, se busca ser el presidente de los mexicanos; no importa que la Republica se caiga a pedazos. Cada grupo tiene sus seguidores y, pronto empezarán las acusaciones entre ellos. Dicen que no descuidan sus obligaciones que están atendiéndolas y que pueden con todo lo que venga.





¿Son los signos de la transformación de Mèxico? No hay ni una gota de preocupación por el daño a las personas y, su patrimonio, ni siquiera se fijan en ello pero además, hay un control de daños, inimaginable, amén de las mentiras que se dicen.





¿A donde vamos, es ya una Republica fuera de control o, se necesita más violencia para retomar nuestra paz? ¿Que hacemos los ciudadanos para resolver lo que unos cuantos no puede? Fundamental retomar nuestros hogares en las fronteras del orden y disciplina. ¿Difícil? Mucho pues nos hemos entregado a lo pragmático, a lo superficial y desechable.





Pronto vendrán a tu puerta para prometer respuestas fáciles y cuadradas. Históricamente no se han cumplido. Las libertades las cuales hemos conquistado, no son concesiones es de ningún gobierno; ha sido luchas interminables pues hay que defenderlas siempre pero hoy, se extinguen en favor de un populismo que nos daña y aún muchas personas no se dan cuenta.





El esfuerzo personal y la cultura del trabajo que dan resultados a la sociedad es sustituida por la esclavitud del dinero fácil. Así, estamos al borde del precipicio.





@jaimechalita





“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan.”





Benito Juárez