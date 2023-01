Opinión | Entre familia soltemos

Entre familia o entre amigos y aun en solitario no hay mexicano que se pierda su rosca y por supuesto, no faltan algunos que también se hacen rosca cuando el niño les toca, hay quien lo guarda en el cachete y hay quien procura esconderlo y no ha faltado el arriesgado que se lo trague para no pagar los tamales de la Candelaria, aunado a esto no faltan los prietitos en el arroz en nuestro país y en batalla campal anochecieron, la víspera de los Reyes Magos, varias ciudades y estados y para colmo por aparente negligencia o sabrá Dios qué, el metro se accidenta con fatales consecuencias que probablemente nunca reflejarán la realidad del recuento de los daños.

En fin, este es el México con el que amanecimos en el 2023 y a Dios gracias en medio de estos percances los Reyes Magos llegaron con esperanzas de buenas nuevas o nuevas buenas, entretejiendo el pasado con el actual México, esta fiesta pasó, mientras muchos rezamos por días con luz y no obscuridad, buscando la libertad aunada a la esperanza y el amor patriótico del pueblo, asi que hoy, dispongámonos a soltar, soltar aquello que nos bloquea, nos molesta, nos perturba, derrota o confunda, porque este mundo revuelto está, y nuestra mente y pensamientos con tanta carga negativa contaminada se encuentra; soltemos hoy, lo que ya no queremos, lo que nos ata al pasado o bloquea nuestro futuro, dejemos de recordar a aquellos que nos olvidaron, cerremos puertas que nos conducen a abismos que existen en nuestra mente, abramos las ventanas para que la esperanza, el amor y la compasión entren en nuestra alma y corazón, dejemos culpas propias y ajenas, perdonémonos y perdonemos a quienes nos hayan lastimado.

Es tiempo de reír y sonreír, es tiempo de agradecer, es tiempo de reconocer que estamos vivos y tenemos una misión en la vida, debemos enfocarnos en encontrar nuestra razón de ser para abrazar a la vida y a quienes estén dentro de ella, hagamos recuerdos imborrables construidos con fortaleza y amor porque de lo único que nos arrepentiremos es de no vivir cuando partamos, por eso hoy celebrando un año nuevo me propongo no prometer porque la misión es vivir, vivir con alegría y conciencia sabiendo que si hoy estoy enferma me apapacho y cuido, no me fuerzo a ser súper mujer, el mundo no se derrumba ni se derrumbará el día que yo no esté presente, ni mi trabajo va a caer si yo no voy y el día que me toque partir llevaré únicamente lo que he vivido, lo que he dado y lo que he gozado, por eso, a partir de hoy escucho más y hablo menos, uso todo lo que tengo sin soñar que será eterno y aquello que no uso lo obsequio a quien lo pueda usar.

Hoy salgo a caminar y observo cada persona que pase a mi lado, cada árbol o estrella en el cielo, las cuento y disfruto y busco en ellas a quienes ya me cuidan desde el universo, viviré con sueños más desatinados que los de Sor Juana Inés de La Cruz agradeciendo por los que sueñan por el bien colectivo y personal, pidiendo por los pueblos indígenas cada vez más indigentes y usados para fines muy personales, por aquellos que generan trabajos, por los inmigrantes y los ciudadanos con o sin trabajo, por las violadas y las que aún, a Dios gracias, no han corrido la misma suerte, pido por mi México que representa el amor, la paz y la maravilla de un lugar donde podamos vivir en concordia y con amor y solidaridad de hermanos, pido porque nuestras cámaras y funcionarios logren llevarnos al final del camino sin perder nuestra alegría, ternura, sencillez y amor a la patria, ese amor de entraña nacional que no es patriotero sino patriota. Este año pido por el México que baila, canta, pelea y grita en calma y en paz, por un México reflexivo que diga NO, al mexicano angustiado, sin calma, sin sueño, por eso hoy digo SI, a la esperanza para que como mexicanos actuemos, analicemos y vivamos con paz, mientras yo le doy las gracias por su lectura y confianza, esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx