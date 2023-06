Opinión | En que mundo estamos? 

Vivimos en el mundo al revés, donde es mas importante tener animales en casa que cuidar hijos, donde los hijos que están los convertimos en niños de cristal a los cuales no se les puede tocar y son ellos quienes mandan, donde es mas importante demostrar tener, que ser y por supuesto los buenos modales están desapareciendo, incluyendo el ¨cuando se come, no se hace ruido con la boca¨ o ¨come con la boca cerrada¨, donde la ortografía y los signos ortográficos, como la coma y punto están desapareciendo como las buenas costumbres, mundo donde las mujeres tratan de demostrar que son tan masculinas como los hombres, olvidando su naturaleza y los hombres buscan ser tan femeninos, como esto se pueda lograr, es un mundo donde quienes mandan han olvidado que los caprichos llevan a más caprichos y anarquía y nos encontramos en un punto en el cuál, Maquiavelo probaría lo que dijo sobre la naturaleza humana, somos inherentemente egoístas, proponiendo crear una sociedad viviendo en conflicto y violencia para lograr una más capaz y versátil forma de gobernar, si analizamos lo que estamos viviendo cualquier comparación puede no ser casualidad. Estamos en un mundo donde hay pocas definiciones hasta con el género antes llamado sexo, donde se puede enseñar a los niños la reproducción sexual de manos de personas incapaces de definir en ocasiones la suya propia, pero no se permite la entrada de valores emocionales o conceptos de amor y principios verdaderos como ética y civismo, sociedad donde el lenguaje ha perdido sentido y entre más soezmente se construyan las frases que emanan de nuestros labios, más reconocidos seremos, asi como, seremos reconocidos por el poderío que ostentemos, un mundo donde la violencia y la depredación están y existen, aunque tal vez no sean bien vistas y mucho menos por quienes las viven, pero en el nombre de esa sociedad egoísta, son aceptadas como normal forma de vida actual, muchos procuran ignorarla mientras no les toque, una sociedad apática en muchas cosas pero, donde la gente empieza a hacerse justicia por mano propia, como puede y donde puede y…. a pesar de todo esto, seguimos en un remolino y lo que hacemos es causar más confusión entre nosotros a través de watts ap. y medios de comunicación, sociedad que da todas las columnas principales de los diarios más importantes del mundo a la muerte de 5 empresarios millonarios o multimillonarios que en un capricho personal de conocer lo que, para mí y perdón, mea culpa, no tiene gran interés, da mínima importancia a las muertes de migrantes en el océano, gente que busca una forma de vida para sobrevivir, gente abusadas y muerta por quienes se dicen sus ayudadores, gente que queda en medio del océano o el desierto, tal vez ya no sorprende por ser el pan nuestro de cada día y los otros, son caprichos. Con todo este panorama podríamos pensar que todo está perdido, pero, ¡Qué creen¡ ni son todos los que somos, ni todos los que conocemos, porque sabemos que aún hay más gente buena y honesta que busca el bien hacer y el bien ser a pesar del entorno en que vive, gente que procura retomar un verdadero cambio y no un cacareado cambio sin resultados, un cambio donde el suelo sea más parejo y existan oportunidades para todos, gente que construye su vida en base al honor y el amor aún sabiendo que no le es fácil lidiar con quienes de manera consciente o inconsciente buscan la devastación porque la virtud triunfa sobre la furia y la lucha breve o no siempre logra su fin y el valor real del corazón no muere, asi que a seguir pugnando por vivir en un mejor mundo lleno de paz y valores reales que podemos construir y mientras construye el suyo, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com Gracias