Opinión | En México

La vida es tejer sueños y crear realidades, bordar historias para recordarlas y seguir bordando cada vez que se regresa a casa, es crear puntadas que borden la historia cambiando agujas e hilos según las circunstancias, es lograr desatar los nudos que hacemos al caminar y ajustar los momentos que se viven para evitar tensiones entre quienes son los actores, es avanzar y retroceder, corregir para volver a empezar y darte cuenta que no hay un solo México, ni dos ni tres, porque México, no se escribe solo con su historia, ni con tinta sangre que no viene del corazón sino de la violencia, ni haciendo diferencia entre hermanos de la misma raza sin importar el color o el rumbo donde se vive, porque no importa cuánto quieran separarnos, nos unen muchas cosas, la FE en nuestra Guadalupana, la comida con T, tacos tortas y más, nos unen la familia y los adultos mayores que en ellas existen.

Pues de una u otra manera eso somos, somos familia, los amigos que crecieron con nosotros ahí están y siempre estarán, nos unen la familia y los adultos mayores que en ellas existen, porque eso somos, ¡familia¡ los amigos que crecieron con nosotros ahí están y siempre estarán, también están en momentos de necesidad los miembros familiares cercanos, que por mucho que peleen, siempre aparecen en los momentos de dificultad; la calidez del mexicano es real, el amor es real, la patria es real, aun nublado sale el sol y las estrellas aparecen en el momento que deben estar y desaparecen cuando el día y la esperanza comienzan, aunque por momentos, pensemos que ésta se esfumó, porque este es mi México, el del doble sentido y los refranes, donde se vive como la tomas y el orden de los factores no altera el producto, aunque la verdad es que si lo altera y más en esta época controversial donde una película causa el fenómeno rosa, mostrando que el marketing supera la realidad y lo que importa es vivir el aquí y el ahora ya que al final, somos polvo del mismo lodo.

Cuando regresas a tus raíces te das cuenta de que hay personas en nuestra vida que con su sola presencia nos traen felicidad, a veces por los recuerdos, a veces por su convivencia y las más, por su presencia, porque esos amigos son amigos del alma y están en nuestro corazón aunque el tiempo pase ¡vaya que pasa¡, dándote cuenta de que si en algún momento la frivolidad pudo alcanzarte, la edad hace que el pensamiento prevalezca sobre ésta, reconociendo que aunque somos iguales siempre habrá diferencias culturales presentes, encontré a quienes renunciando al mérito y al esfuerzo desean todo gratuitamente y sin embargo, en mi México, los buenos son más y siempre lo serán, aunque los no tan buenos causen miedo y hagan más ruido ya que el hilo negro está tan enhebrado en el espinazo del país haciéndome pensar que tal vez, el diablo se soltó el pelo y decidió venirse al país de las maravillas en que supuestamente vivimos.

Este es un misterio que resulta difícil de resolver, o ¿tal vez estamos sentados en un hormiguero y ya no sentimos los piquetes? Yo suelo hacer castillos en el aire porque las historias se viven y construyen cada día, la mía, la tuya, la de todos desfilan por la plaza de almas y son verdaderas. Hablan de amor y enojo, de alegrías y tristezas, de minucias, de todo lo que sucede, aunque parezca que no sucede nada. Así que, me quedo con la sonrisa de quienes me acompañaron, con las charlas y los encuentros incluyendo los desencuentros, con la gente que amo y la que me hace feliz y ser mejor, ¿tú, con que te quedas? mientras decides te espero en angeldesofia@yahoo, no sin antes agradecer su lectura.