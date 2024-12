Opinión | El vasallo ingrato

No sabemos si Pedro acababa de recibir algún ultraje: el caso es que quiere saber cuántas veces hay que perdonar al que lo ha ofendido: “¿Hasta siete veces?”, pregunta a Jesús (Cfr. Mateo 18, 21, 35). Parece que hay quien no deja de molestarlo, y uno se lo imagina llevando la cuenta en una libretita comprada expresamente para anotar en ella las veces que ya perdonó a su enemigo. Jesús debió de sonreír por lo bajo, pensando: “¡Qué ocurrente es el príncipe de los apóstoles, y qué mezquino también! ¡Mira que preguntar cuántas veces…!”.

Claro, éstas son suposiciones mías. Pero lo que sí le respondió el Señor –y eso es seguro- fue: No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete, lo que quiere decir: siempre. “¿Oíste, Pedro? ¡Siempre! Mis discípulos no tienen que ser gente susceptible que por poco se enfurruña y por todo se ofende; gente que guarda memoria de los males que le han hecho, pero que cubre con un manto de olvido los males que ellos han causado a los demás”. Y para que a Pedro –y a los que estaban con Pedro- les quedara más clara la cosa, Jesús les contó, como siempre hacía, una hermosa parábola: “El Reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda…”.

¡Pero, un momento! La traducción que hemos utilizado –la oficial del Episcopado Mexicano: la que se lee en la Misa- habla de “muchos millones”, y es una mala traducción, porque nos deja en el terreno de lo vago y de lo ambiguo. En realidad, el texto original griego habla de 10 000 talentos. ¿Cuánto dinero era eso? ¿A cuánto equivalía? El talento no era una moneda –como muchos podrían pensar-, sino una unidad de peso equivalente a…, equivalente a 32 kilogramos, ya fuera de plata, ya de oro. De modo que lo que este súbdito debía a su señor era algo así como: 32 x 10 000, es decir, 320 000 kilogramos de oro o de plata. ¡Una enormidad de dinero, una cantidad exagerada, absurda!

El talento era una medida de peso que se usaba, sobre todo, en las transacciones internacionales, por decirlo así. En 2 Reyes 18, 14 se dice, por ejemplo, cuánto pidió el rey de Asiria a Ezequías, rey de Judá, en calidad de tributo de vasallaje: “El rey de Asiria –dice el texto santo- exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 de oro. Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio del rey; desmanteló las puertas del templo del Señor y los marcos que él mismo había recubierto de oro, y se lo entregó al rey de Asiria”. ¡Todo esto hizo Ezequías para poder juntar los 300 talentos de plata y los 30 de oro que su conquistador le exigía! Pero, ¿qué es esta cantidad contra los 10 000 talentos que debía el súbito de la parábola? Como dicen los jóvenes: ¡nada que ver! Pero el rey no sólo le concedió la prórroga solicitada, sino que le perdonó la deuda. ¡Vaya generosidad de tipo! Mas apenas había salido de su presencia aquel hombre afortunadísimo “cuando se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda”…

Volvemos al mismo problema de hace un momento, es decir, al problema de nuestra traducción. ¿Cuánto era este “poco dinero” del que habla el evangelio? El original dice: “100 denarios”. Y si un denario equivalía, como se sabe, a 3, 88 gramos de plata, entonces lo que aquél le debía a su compañero era, redondeando la cifra, algo así como 400 gramos de este metal más o menos precioso. El debía 320 000 kilogramos, y a él no le debían ni medio, y ya vemos cómo reacciona: con dureza y sin piedad. Pero no nos extrañemos. Siempre hay gente así de miserable; sin embargo, resulta que gente así no puede ser discípulo del Señor.

Mediante esta parábola es como si Jesús dijese a Pedro –y no sólo a Pedro, sino también a mí-: “Mira lo que debes a tu Dios y rey: 320 000 kilogramos de oro. ¡Eso es lo que vale tu vida, aunque tú no te valores a ti mismo! Y Él sabe que no podrás pagárselos nunca. ¡Está bien! Te los perdona, pero con una condición: que también perdones tú su deuda a los que te deben. ¿Trato hecho? A ti te deben 400 gramos, pero tú debes 320 toneladas. Si perdonas a tu hermano, déjame decírtelo: habrás hecho el negocio de tu vida”.

Pero, ¿qué es perdonar? Hace poco, un profundo conocedor de las lenguas aramea y árabe, Abdelmumin Aya, publicó un hermosísimo libro titulado El arameo en sus labios. Saborear los cuatro evangelios en la lengua de Jesús (Barcelona, Fragmenta Editorial, 2013) y en él hacía notar lo siguiente: que la palabra aramea que solemos traducir por perdón, en esta misma lengua también tiene el significado de fluir, como fluyen las aguas de un río. Perdonar, pues, es abrir las compuertas para que el agua estancada se convierta en agua viva: es permitir que corra. ¡No la encierres ni la contengas! El agua estancada no tarda mucho en apestar y en convertirse en un criadero de insectos. La palabra perdón, en este sentido, también significa drenar, como drena la pus de un forúnculo que se abre con el filo de una navaja o de un bisturí. No te encariñes con tus pústulas: deja que la podredumbre fluya, deja que drene. No guardes en tu corazón el recuerdo de la palabra que te lastimó, de los gestos que te hirieron. Deja que todo esto vaya a dar adonde tiene que ir: al fondo del olvido. Perdonar quiere decir dejar en el pasado lo que ya pasó; significa seguir adelante y siempre adelante, ligeros no solamente de equipaje, sino de malos recuerdos también.