Opinión | El silencio

Vivimos en ecuaciones de legalidad y justicia que no vemos, escuchamos informes que son reportes, estamos feliz, feliz, feliz, por logros que no terminamos y asi vivimos en nuestro país, como saltimbanquis, corriendo de un lado a otro y sin parar de hablar, aunque sepamos que el camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio, éste, probablemente se ejerce en casa y en su propio silencio se planea hablar para convencer a los más, aunque cada vez sean menos, Pedro Alfonso decía que el silencio es el signo de la sabiduría y la locuacidad es señal de estupidez, sin embargo, la locuacidad maniobrada en el personal silencio da resultado cuando de convencer se trata para justificar decisiones, omisiones o errores, sabiendo que de lo que no podemos hablar debemos guardar silencio, hablamos para creer que si podemos hablar de lo que no debemos hablar, simplemente es la forma de plantear lo que se debe y lo que no, por eso, fácil nos resulta hablar del pasado aunque éste ya no está, como la palabra precisa es tal vez, la más efectiva, aunque no siempre refleje la realidad vivida, pareciera que el silencio de los otros se está convirtiendo en signo de cobardía, convencida estoy, que cuando la ocasión demanda decir toda la verdad hay que actuar acorde a ella, aunque sepamos que el silencio es el lenguaje del alma, la palabra proferida en el momento exacto con los hechos comprobados, es el alma para sanar, sin embargo la palabra como el silencio pueden dañar sin remedio cuando se da en torno a lo que quiero que escuchen y lo que no quiero decir, el silencio en la temporada adecuada es sabiduría, en el momento de la verdad si no se profiere palabra, el silencio se convierte en miedo y cobardía y me pregunto si, ¿aun en mi país hay valientes y bravos?.

El silencio puede ser el refugio universal, ese fondo donde el artista crea y ninguna indignidad puede asaltar hasta que la personalidad de quien habla empieza a perturbarnos, ya lo dijo Gandhi, el silencio es parte de la disciplina espiritual del seguidor de la verdad, y la disciplina es el alma de un ejército y de un país. Habríamos de entender lo que Shakespeare dijo Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, ya que el hablar lleva responsabilidad, por eso cuando hablamos hay que procurar que las palabras que proferimos sean mejores que nuestro silencio. Tal vez tras el momento de tanta felicidad, ya que estamos feliz, feliz, feliz, aprendamos a obsequiar el silencio, a quien ya no pide palabras, sino hechos, tal vez, si se obsequia silencio a quien no pide las palabras y ausencia a quien tal vez se está cansando de la presencia, evitaríamos confusiones y malas acciones vertidas en un estruendoso silencio donde la realidad abruma a pesar del silencio y las palabras.

Recordemos que en silencio tomamos decisiones, en silencio se interpretan silencios para preguntas sin respuesta, el silencio dice más que mil palabras aunque salgan de quien dice te ama y en realidad te traiciona con palabras y hechos, hay que temer más al silencio de los muchos que en un momento pueden levantarse y gritar, que a las palabras de quien aviva el odio y el desencanto, ante personas que ya no escuchan y en realidad viven en el silencio del miedo y la violencia, la incertidumbre y el caos, por mucho que quien hable, diga que está en lo correcto.

Por eso hoy, ejerzo mi silencio, no como cobardía, con paciencia e inteligencia, conociendo el poder de las palabras y el daño que pueden causar cuando hablamos lo necesario para el caos y la incertidumbre, prefiero pensar en silencio antes de decir palabra, recordando que la sabiduría viene al aquietarse el alma y solo debemos mirar y escuchar alrededor para ver qué pasa, asi, podré activar la inteligencia conceptual y racional que me explique ¡qué pasa¡ que no tenemos un minuto de silencio en nuestro país, mientras usted aquieta su alma y la enseña a observar para romper el silencio en el momento de la verdad y cambio, yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciendo su lectura.