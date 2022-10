Opinión | El sentido de perder

Se me acongoja el alma de tristeza cuando veo, cómo los mexicanos hemos perdido el sentido de los valores en que vivíamos, prender la televisión en las noticias es como encontrarse en un cuento de terror donde el México de mi nacimiento cambió por completo. Vivimos aquí, en el México que perdió el poder de tocar almas y cambiar personas siendo solidarios y hermanos, vivimos aquí y aquí estamos en el México de hoy, subdesarrollado y lleno de furia y mentiras, vertiendo palabras mostrando resentimientos propios y de quienes nos comandan, la cosa es fuerte pues quienes desconocían el odio y las diferencias sociales aprendieron a establecer clases y resentimientos que permean en familias y niños, quienes en su inocencia han aprendido lo que odio significa y el resentimiento se manifiesta en ellos al enfocarnos en cómo establecer clases y diferencias sociales porque ya no estamos para estarnos oyendo y mucho menos apoyando y el amor que teníamos como hermanos se ha trocado por exacerbación, desencadenando en esos niños furia irracional, no sabemos ni para dónde voltear la cara al ver dantescas escenas de niñas de 10 u 11 años en una escuela, golpeándose en un pleito de recreo donde quien lleva la ventaja es capaz de azotar a la otra contra el piso sin parar hasta dejarla inconsciente, mientras los compañeros, sin efectuar el mínimo esfuerzo por separarlas la incitan a seguir peleando y golpeando como pandilleros de los peores barrios del país.

Como ya no estamos para estarnos oyendo porque se llegó el tiempo de pedir amores y no buenas razones ya que éstas no existen, lo único que me queda claro es que en este país los discursos que escuchamos están logrando su objetivo, generar gente enojada, resentida y viviendo en y por violencia. Reunirse a escuchar es cosa de antes, pues ahora nos reunimos para hablar preocupados al ver que la Constitución nos la pasamos por el arco de la Revolución y los procesos judiciales se resuelven y ordenan en el ejecutivo, cosa que no extraña, lo que extraña es que se ventile voz en pecho en público por el mismo ejecutivo y aunque en este momento, somos uno en el colectivo, cuando el escritor deje de escribir porque entiende que no tiene caso hacerlo, intentará escribir en el dolor del para qué y el por qué no se previno; ahí, las personas percibirán que somos personas que necesitamos personas y los lideres de los partidos sabrán lo que las palabras pusilánime y complicidad tienen como consecuencia, aunque la situación es fuerte y los días difíciles siempre hay una esperanza si retomamos al mexicano de antes y nuevamente nos convertimos en personas alegres y no con odio, personas con reflexión y no cansadas de reflexionar, personas mirando al cielo con esperanza y no con dolor buscando consuelo, esperando un cambio para vivir mejor porque, harto está de promesas, harto de que lo llenen de resentimiento y frustraciones, harto que en su pueblo o ciudad sea la violencia quien tiene la palabra y la ley, harto de no seguridad y harto de sentirse oprimido con el ejército en las calles, harto de votar por partidos faltos de congruencia entre ellos y sus dirigentes y si sigo no acabo con la lista de la hartazón.

La verdad, a veces, ¡no sé por qué estoy aquí¡ contando lo que tal vez sea solo importante para mi y como no soy autoridad, ni Dios para tener la verdad absoluta, ya que no existe verdad absoluta en nada, prefiero moverme en la indisciplina con la que he solido caminar desde que era niña, caminar observando por los edificios donde estudié y por los caminos recorridos, con plena consciencia, en ocasiones irrespetuosa cuando de defender mis principios se trata para no caminar como se mueven en este momento algunos lideres partidistas que aún no comprenden que necesitan ser introspectivos para componer su funcionamiento.

Erich Hartmann escribió: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen se matan entre sí por decisión de viejos que se conocen y odian, pero no se matan y yo añado quienes serán los únicos en ganar porque nadie más gana en una guerra, y mientras todos tomamos el cambio como nuestro y no de terceros yo espero sus mensajes en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias