Opinión | El primer año

A unos dias de que Ricardo Gallardo Cardona cumpla un año como gobernador del estado -26 de Septiembre- y los presidentes municipales arriben a sus primeros doce meses de gestión -1 de Octubre-, será necesario hacer un corte de caja y evaluar los resultados de sus gestiones. Se acabó el tiempo del aprendizaje, dijo el diputado verde José Luis “El Chiquis” Fernández.

El mandatario estatal no ha perdido el tiempo y ha colocado los cimientos de la transformación del estado. Los resultados están a la vista en todos los ámbitos, principalmente en infraestructura, aunque ciertamente el tema de la seguridad pública, como en todas partes, sigue siendo el talón de aquiles, igual que en las últimas tres administraciones.

Donde el “Pollo” Gallardo no tuvo todo los aciertos que esperaba y por ello ya está corrigiendo el camino, es en el equipo que eligió para acompañarlo en el arranque de su gobierno. Esperaba más de quienes consideraba “los mejores” elementos para trasnformar un estado que requerí ese cambio en varios tenores.

Así fue como después de varios meses, se dio cuenta que el sector turismo iba en picada, lo cual era el colmo en un estado con regiones que siempre han tenido una actividad exitosa de la que dependen miles de familia, principalmente en la zona huasteca y en algunos municipios del altiplano, además de Real de Catorce que se vende solo.

La ahora ex titular de Turismo engañó a quienes confiaron en ella cuando en realidad trabajaba para los intereses de un grupo de empresarios y un abogado que se dice filántropo. Quisieron quedarse con los recursos del Fideicomiso de Turismo que se alimenta del 2.0 por ciento de impuesto que cobra el estado a los hoteleros -quienes se lo cargan al cliente- por impuesto de hospedaje, y cuando se dieron cuenta que ya no podrían seguir abusando del gobierno, la abandonaron a su suerte. Todo mundo sabía que eso iba a pasar tarde o temprano, menos ella.

Así, el gonbernador le ha puesto el ojo a cada dependencia. Los titulares del Inpode y del Inpojuve también van para afuera, según adelantó el secretario de gobierno Lupe Torres. Ambos, inexpertos y apáticos, pensaron que loscargios son eternos y que trabajaran o no, nadie los movería de ahí, pero se equivocaron y su fugaz paso en el gobierno, servirá de acicate para quienes piensen igual.

Nadie mejor que el gobernador sabe qué funcionarios han dado resultado y a quiénes habrá que darles las gracias en las próximas horas, antes del primer informe, porque las expectativas creadas entre los ciudadanos son altas. La evaluación constante es garantía de que los integrantes del gabinete sean conscientes de que nadie tiene la chamba asegurada.

En el caso de los presidentes municipales la decepción ha sido generalizada. Si no es por el gobierno estatal que los aliviana con recursos y algunas obras, los municipios seguirían igual que siempre, con alcaldes que lo primero que hacen al llegar es comprarse una camioneta de lujo, agarrarse una novia y pavimentar el camino a su rancho.

El caso del ayuntamiento de San Luis Potosí es al revés de lo que ocurre en el gobierno del estado. Aquí, algunos funcionarios salieron buenos, pero las cabezas muy, muy malas y ahí ni como hacer cambios.

CONTRASEÑA

Se había señalado con anticipación que el Gobernador Ricardo Gallado iba en caballo de hacienda para estar entre los mejor evaluados del país, pero de acuerdo al periódico El Financiero, el mandatario potosino ya es el mejor y es posible que se quede ahí por mucho tiempo, pues entre la población potosina se aprecia el reconocimiento al trabajo realizado hasta el momento con resultados tangibles y con obras y programas que están impactando a todos los sectores…Siguen surgiendo nombres de ex funcionarios muy pronto podrían enfrentar a la justicia por el quebranto que realizaron a las arcas estatales y en el caso de Daniel Pedroza quien estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas, las cosas no le favorecen, pues se le negó un amparo y ahora se advierte que podría ser el próximo encarcelado, ya que al hermano del ex candidato a la gubernatura Octavio Pedroza, se le señalan acusaciones serias por presuntamente desviar recursos millonarios que pararon a sus cuentas personales y hasta para financiar campañas del PRIAN y Morena, así que la ley le sigue los pasos….La intención que ha hecho el municipio de Soledad de Graciano Sánchez a través de la alcaldesa Leonor Noyola, de pintar raya en relación al Interapas, parece que no quedará en palabras al aire y ya se habla de una empresa española a la que se le cedería la concesión en aras de acabar de una vez por todas con el problema de la falta de agua en varias colonias…El asunto pasaría ahora a la cancha de la CEA, del gobernador Ricardo Gallardo y del Ayuntamiento capitalino para que el proceso avance, pero de entrada, la propuesta tiene buena aceptación entre sectores como el empresariado, pues consideran que el del Interapas es un modelo caduco y poco funcional….HASTA LA PRÓXIMA

