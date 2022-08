Opinión | El poder de la gestión

Durante los primeros siete meses del año, San Luis Potosí ha recibido 1,242 millones de pesos más de participaciones federales con respecto a lo programado para el ejercicio del año 2022. Así mismo, con respecto al año 2021, la entidad recibió 2,460 mdp más, que en términos reales representa el 12.5 por ciento.

El titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (SEFIN) Salvador González Martínez precisó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, reconoció el aumento en las participaciones del Ramo 28 y en los Incentivos Económicos que ha obtenido la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante los primeros siete meses de su mandato.

Destaca el rubro de incentivos económicos que ha tenido un crecimiento del 25.7 por ciento en relación con el año 2021, derivado principalmente de acciones de fiscalización del Estado y los pagos hechos al Sistema de Administración Tributaria SAT por los créditos fiscales.

De enero a julio del año 2021, la entidad recibió 11,663 millones de pesos por concepto de participaciones del Ramo 28, sin embargo, en el mismo período de tiempo, en el presente año, la administración actual ha recibido 14,123 mdp, es decir 2,460 mdp más.

Respecto a los Incentivos Económicos, la Secretaría de Hacienda registra que durante el año 2022 se tenía programado un presupuesto de 386 mdp, sin embargo gracias al buen desempeño en la política fiscal impulsada por el mandatario potosino, la entidad recibió 250 mdp más que en suma representan 636 mdp, es decir un 64.9 por ciento de aumento en los ingresos federales recibidos.

LOS LABERINTOS DE LA OPOSICIÓN

La buena aprobación ciudadana de la gestión de Ricardo Gallardo Cardona, documentada por diversas casas encuestadoras que lo colocan entre los diez mejores gobernadores del país, se constata por los resultados de lo que será su primer año de gestión el próximo septiembre.

Los últimos cinco gobernadores no lograron figurar en los primeros lugares de la escena nacional, siempre aparecieron a media tabla hacia abajo, carecieron de liderazgo y visión para construir un proyecto cercano a la gente, Gallardo llegó de la periferia hasta colocarse en el centro sin padrinazgos ni ataduras partidistas.

Uno de sus logros principales a los que hay que ponerle más atención, además de la obra pública y los programas sociales, es la estabilidad de su administración, hay gobernabilidad, condiciones óptimas para la inversión y mantiene interlocución con todos los sectores de la sociedad y con las fuerzas políticas hay respeto y trabajo constructivo que se expresa con claridad en el Congreso del Estado.

En la geometría política tradicional se ubica del lado izquierdo al poner el acento en la política social, tiene afinidades con la llamada 4T conservando su propia identidad particular y a la vez levantó puentes sólidos hacia el sector privado que es tomado en cuenta en la toma de decisiones, superando así las reservas iniciales que fueron evidentes durante la campaña electoral.

En días recientes se ha intentado imponer con mala fe la idea de un avasallamiento en su ejercicio del poder por el éxodo de algunos alcaldes y alcaldesas que han renunciado a sus partidos para afiliarse al partido gobernante, la respuesta de Gallardo ha sido clara al precisar que gobierna para todos y marca su distancia con el PVEM que lo llevó al poder, a los adversarios les ha dado un trato justo y no gobierna con rencores o ánimo revanchista.

Si la oposición luce maltrecha y desarticulada no es su culpa, es resultado de sus propios procesos y agotamiento derivado de diversos factores internos y su lejanía con el electorado, al que no le correspondieron con gobiernos efectivos y solidarios. Las crisis que afrontan el PRI y el PAN, tanto a nivel local como nacional, se deben en parte a que cuando gobernaron solo beneficiaron a las minorías dirigentes y reprodujeron las prácticas y vicios que prolongaron la desigualdad, la pobreza y el rezago.

Suponer que desde el Palacio de Gobierno se coacciona a las cabezas de los ayuntamientos para que se afilien al PVEM y que de no hacerlo no recibirán recursos y obras, es seguir pensando como si continuáramos viviendo en el viejo régimen, cuando es obvio que el arribo de Gallardo al poder significó, entre otras cosas, el fin de ese modelo autoritario, de manera lamentable hay quienes por lo visto lo añoran y no se dan cuenta, o simulan con diatribas, que vivimos tiempos de cambio en los que las libertades de pensamiento y de acción se han vigorizado.

La legitimidad de Gallardo obtenida en las urnas se amplió con su estilo de gobernar de apertura, diálogo y consensos, hay un clima social positivo y un espíritu de trabajo transformador que se hace presente con giras en todos los municipios sin importar los colores partidistas impulsando obras, acciones y programas.

En contraparte, hay ayuntamientos que no presentan proyectos de obra y mantienen cuerpos policiacos en la pasividad y fuera de la norma, aun así se les brinda apoyo y se les exhorta a deponer esa actitud negativa sin recurrir a presiones o sanciones extralegales.

