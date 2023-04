Opinión | El PAN y sus enemigos imaginarios

En este mismo espacio hemos perfilado el futuro de algunos partidos políticos en San Luis Potosí de cara a lo que puede ser el proceso electoral del 2024 y es verdaderamente lamentable que algunas fuerzas que hoy fungen como oposición, sean tan predecibles, como si estuvieran siguiendo un script para delinear su estrategia tratando inútilmente de posicionarse ante la ciudadanía.





El amasiato PRI y PAN, conocido como PRIAN, sigue en las mismas y así quedo demostrado en la más reciente declaración vertida a los medios de comunicación por parte de Acción Nacional, a través de una rueda de prensa en la que entre otras cosas, se afirma que existen presiones hacia los alcaldes emanados de esos partidos para la asignación de presupuesto, algo totalmente fuera de lugar.





No hay que ser un experto en temas políticos para darse cuenta de lo que realmente está sucediendo al interior de estos partidos, especialmente de Acción Nacional, que poco a poco ve diluidos sus esfuerzos por tratar de recomponer su endeble situación, no provocada por lo que está haciendo el gobierno estatal o el Partido Verde, sino por sus mismos grupos que mantienen secuestrado al partido desde hace varios años y que hoy en día permanece bajo esa misma circunstancia.





Vea usted estimado lector, quienes son los que protagonizan desde la tribuna de Acción Nacional, los ataques contra la administración estatal: Octavio Pedroza, quien ya ha sido senador, alcalde y ha ocupado otros cargos, Xavier Azuara, ex dirigente y diputado federal, entre muchos otros que no dejan a su propio partido renovarse ni permitir el impulso de nuevos cuadros.





No va a pasar mucho tiempo para que una vez que se definan los pocos espacios en disputa, comience la vorágine y la consecuente fractura entre los grupos de Acción Nacional para que nuevamente veamos en los números la consecuencia de estas acciones que los mismos “líderes” permiten bajo lo que ellos mismos critican, la ambición y el hambre de poder.





El peor enemigo para el PAN, no es ni siquiera el PVEM o el gobierno estatal, son precisamente sus propios dirigentes que increíblemente son conscientes de lo que sucede y hacen absolutamente nada por generar un cambio verdadero, no tienen idea, estrategia y menos líderes naturales que generen agenda política y mediática pues son reaccionarios y no propositivos a los temas que se generan dentro de la opinión pública, sencillamente, no son oposición de contrapeso en este momento pero no quieren admitirlo y naturalmente, no lo van a admitir y menos cuando sus propios militantes como ya sucedió con Sonia Menoza, Marco Gama o algunos alcaldes, mejor emigraron a otras fuerzas políticas.





Por otro lado, su socio incómodo el PRI, no es menos propenso a esta clase de migración política de sus otrora fieles seguidores, ahí está Mauricio Ramírez Konishi que decidió irse a Movimiento Ciudadano y algunos otros al mismo PAN, pero tampoco resurge de su adormilado proceso de renovación que tanto se canta a nivel nacional, ni tampoco se ve algo o alguien que lo lidere hacia el 2024.





Este partido que fue el principal ejecutor de la llamada herencia maldita, parece que se mantiene replegado, no propone no es contrapeso y busca como lo hemos mencionado en otras ocasiones, aferrarse a esos pocos espacios que aún mantiene, atiborrando la nómina de alcaldías como la de la capital o en nichos como la UASLP como si fuese un barco a punto de hundirse definitivamente.





Será cuestión de algunos meses más para que el PRIAN defina su rumbo y traten de ponerse de acuerdo en lo que parece ser una nueva e inminente alianza partidista para tratar de ser más sólidos ante el PVEM que pinta de acuerdo a sus proyecciones coma la fuerza que reafirmará su liderazgo en el Estado y que incluso podría mejorar su ámbito de influencia en otros municipios.





TW: @lozano_ray