Opinión | El mundo nos rompe

En este mes de festejos para la mujer hay tanto que hablar y decir, el mundo gira con las mujeres y las mujeres hacemos girar al mundo y cada día buscamos ser y hacer y cada día damos más para sentir que existimos, si la mujer ama, enseña a amar y en ese tema del amor somos expertas para dar y en ocasiones recibir y sabemos que hemos tenido que reconstruirnos una y mil veces porque se nos ha roto en mil pedazos el corazón y de mil maneras, de todas las formas imaginables, algunas por errores de elección y en otras por exceso de abandono personal y las más por locura de ser mujeres crédulas, eso está garantizado y yo no puedo explicarlo, como tampoco la locura que llevo dentro ni la locura que llevan las demás. Aunque la vida nunca es justa, vale la pena vivirla, la afrontamos como un boxeador afronta los golpes para seguir adelante, y… cuando tenemos el corazón roto encontramos como volver a construirlo y lo más importante, solemos aprender no solo eso, aprendemos a volver a confiar, aunque no resulte fácil.

A pesar de todo esto, aunque la vida rompa toda ilusión y sin importar la edad, seguimos soñando, ¿Por qué? Porque sabemos que si no hay ilusiones y no se tienen sueños, dejamos de amar y para qué vivir una vida sin amor, ¿para qué se quiere una vida si no se vive aprovechando cada momento? No se puede vivir toda la vida con miedo o desconfianza, no se puede perder la fe, ni las ilusiones, ni los sueños. La vida es así: te caes, te levantas y te vuelves a caer y mientras decidas vivir viviendo y no vivir muriendo aprenderás a caerte hasta que aprendas las lecciones.

Todas experimentamos cosas, especialmente con la edad y lo peor de la cosa es que en realidad no se ha inventado cosa alguna para remediarlo, lo único que lo remedia se llama fe, se llama esperanza, se llama amor y hay mujeres que cada día en el anonimato de su casa son heroínas de todos los días, esas que calladamente empiezan desde muy temprano en casa y terminan cuando todos están en la cama frescamente durmiendo o viendo televisión o leyendo un libro mientras ella, sigue preparando cosas para el día posterior, ellas, como las reconocidas públicamente merecen un altar en el corazón de quienes dicen amarlas, o ¿ más bien será? Necesitarlas.

Hay mujeres que hemos visto en murales de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y más, como Luz Jiménez maestra rural que fue musa de inspiración de estos pintores y nunca ha sido reconocida como tal, o tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz con sus hombres necios que sois la razón, o María Magdalena tantas veces cuestionada entre los que profesan y no el cristianismo, o la Virgen María que al final de cuentas fue mujer y seguramente vivió los mismos miedos que tú, yo y otras vivimos al ver el camino que su hijo eligió y pasó noches en vela esperándolo para ver su regreso como las actuales mujeres que en su desesperación de hijos o hijas desaparecidas y violentadas han emprendido la lucha de la justicia y el llanto en compañía, transformándolo en gritos y marchas buscando justicia, porque son mujeres como tú y yo, callamos un tiempo hasta que decidimos hablar, salir a la calle y defender el voto, defender al país acompañando, como las soldaderas de la revolución a su Pancho, así vemos a las ucranianas regresando a casa, una vez que han dejado a sus hijos y abuelos seguros. Porque somos mujeres todas tenemos historias que contar, todas vivimos diariamente entre amor y desamor, entre corazones bien amados y otros destrozados, ¡cómo demonios no¡, somos el eterno retrato de nuestras madres y abuelas, esas que explican a los hijos el camino a seguir y la forma de sonreír, esas que en su diario acontecer cometen errores en la crianza y la malacrianza, somos la fuerza que sostiene a la familia y el mundo trascendiendo las barreras del amor y si tú, eres mujer como yo o tienes una o varias mujeres en tu entorno respétalas, ámalas y entrégate por ellas para que éste, sea un país mejor y mientras yo espero sus comentarios, en angeldesofia@yahoo.com.mx deseo que pasen un maravilloso día de la mujer apapachándolas como se merecen Gracias.