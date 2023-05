Opinión | El metaverso, los equipos virtuales y las organizaciones

El mundo actual demanda nuevas formas de interacción, no es novedad que el ambiente digital en el que nos vemos inmersos actualmente ha venido a revolucionarnos en muchas cosas, por ejemplo, los procesos de comunicación, los nuevos negocios, así mismo, se vislumbran nuevas formas de interacción, tanto en lo social como en lo económico, la experiencia en el tiempo de la pandemia fue un detonador que vino a acelerar la forma en como interactuamos y nos comunicamos, esta dinámica digital, me recuerda a mi hija adolescente que cuando escucho un mensaje de voz en la aplicación de chat del celular, me dice: “mamá cámbiale la velocidad, ponlo en 2x”. Hace unos meses el concepto del Metaverso, ese mundo digitalizado en tiempo real, que a través de avatares y dispositivos de realidad virtual donde los usuarios podemos interactuar, empezó a dar vuelta en mi cabeza; pareciera algo nuevo, sin embargo no lo es, existe desde 1992 cuando en la novela de ciencia ficción "Snow Crash" de Neal Stephenson incluyó un espacio virtual tridimensional, desde entonces se ha utilizado para describir diversos entornos virtuales como juegos hasta mundo virtuales sociales, sin embargo ha cobrado una mayor fuerza dado el impulso que diversas empresas de tecnología, buscando interacciones más naturales y realistas, todo esto han dado como resultado recientemente a lo que se conocer como Metaverso.

No entraré en el detalle de comentar los diferentes mundos alternos que existen, más bien me gustaría centrarme en elementos de reflexión y cuestionamiento que me he hecho y quiero compartir con todos ustedes, ¿Cómo ven las nuevas generaciones el tema del metaverso?, ¿Saben lo que significa?, ¿Lo ven cercano?, ellos como futuros generadores y piezas clave de la economía de un país, ¿Creen que va a revolucionar en entorno que vivimos?, ¿Tendrá impacto en los nuevos modelos de negocios?, ¿Por qué sería importante hablar de la cultura organizacional dentro de esta plataforma virtual?, ¿Cómo la cultura organizacional va definiendo una identidad en ambientes virtuales? Y particularmente, si es así, la principal interrogante que me surge es ¿Cómo sería la cultura organizacional en un metaverso?

¿Sería posible lograr que la cultura organizacional pueda relacionarse entre un mundo físico y uno virtual?

Platicando con un grupo de estudiantes universitarios, me llevé la sorpresa de conocer opiniones muy diversas y con pensamientos de todo tipo, destacando desde que: es el futuro que va a modificar al mundo; ofrece grandes oportunidades para todos; puede facilitar las cosas en el mundo laboral; es una oportunidad que se está presentando; tiene una sensación de libertad entre otras ventajas más, pero también muchos hablan de otros aspectos que pueden dar la pauta para investigar más a profundidad el fenómeno y las posibles líneas a considerar, por ejemplo: hablemos de un mundo que nos puede llevar más al sedentarismo, a generar altos costos, llevará tiempo su adopción y aceptación, por el momento no se tienen regulaciones para su uso, lleva al ser humano a una desconexión total de la realidad que podría llegar a perder el sentido humano entre las personas, así mismo es generador de otro tipo de consumismo, también resulta complejo, es posible que no todos los sectores se interesen en el metaverso, lo cual a mi punto de vista es muy cierto, en fin hay una gran variedad de líneas a favor y no tan a favor; para quienes nos interesa este tema particularmente el pensar en cómo se pude lograr una cultura organizacional en este mundo alterno me resulta por demás intrigante, definitivamente la cultura organizacional en este entorno puede ser muy diferente a la de las organizaciones actuales ya que el operar en un espacio virtual demandará otro tipo de habilidades, actitudes y principios o valores. Algunas de las posibles características que se pudieran considerar serían;

1. Colaboración y trabajo en equipo: En el metaverso se dependerá muchos de equipos virtuales por lo que la cultura organizacional puede enfatizar la importancia de la comunicación efectiva y la colaboración para lograr los objetivos del equipo;

2. Inclusión y diversidad: las empresas pueden tener acceso a un talento diverso y global. La cultura organizacional puede enfatizar la inclusión y la diversidad como una forma de fomentar la innovación y la creatividad;

3. Flexibilidad y adaptabilidad: Algo que ya experimentamos hoy en día, aquí y que hace enfrentarnos a responder a los cambios rápidos en la tecnología. La cultura organizacional puede enfatizar la necesidad de adaptarse rápidamente a estos cambios y de ser flexibles para aprovechar nuevas oportunidades; 4. Empatía y conexión humana: Aunque el metaverso es un espacio virtual, las empresas pueden enfatizar la importancia de la conexión humana y la empatía entre los miembros del equipo. La cultura organizacional puede fomentar un ambiente de apoyo emocional y social para promover la salud y el bienestar de los empleados y 5. Ética y responsabilidad social, creo que a medida que las organizaciones operen en un mundo alterno virtual la cultura organizacional debe enfatizar la importancia de la ética y la responsabilidad social. Las empresas pueden ser juzgadas por sus acciones en el metaverso y es importante que se adhieran a las normas éticas y legales, que claro se tendrían que establecer.

El pensar en una cultura organizacional en el Metaverso es pensar en una posibilidad no lejana, tal vez no para todos, pero si para muchos, ¿quién lo puede saber?, el tiempo nos dirá.… Estamos ante una posibilidad de combinación única de elementos virtuales y humanos, con un enfoque hacia la colaboración, inclusión, adaptabilidad, empatía y responsabilidad social representará todo un reto para la llevar la cultura de una organización a otro nivel…¡Aún nos falta mucho por ver!

Mtra. Rosalba Regalado

Directora de Entrada y Profesora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en el departamento de Gestión y Liderazgo Región Monterrey.