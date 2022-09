Opinión | El mejor día

Cuando se trabaja cada uno de los 365 días del año, se dan resultados y la gente nota los cambios enseguida, parece que pasan volando, tal es el caso del primer año de gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona. Si algo no se le puede regatear al gobernador y a algunas excepciones de su gabinete y de su equipo de colaboradores cercanos, son las ganas de trabajar.

Un día está arrancando obras, entregando apoyos sociales, acudiendo a eventos protocolarios del ayuntamiento capitalino, o de entes autónomos y los otros poderes del Estado, y al siguiente lo vemos haciendo gira en municipios, para regresar al siguiente día y acudir temprano a las mesas para la construcción de la paz y dar recorridos de supervisión de obras. Y así es cada semana.

Hace un año, apenas tomó protesta como gobernador y se fue a arrancar una de las obras emblemáticas que será insignia en su Primer Informe de Resultados, el Parque Tangamanga I. Desde ahí se veía que después de al menos dos sexenios, llegó al Ejecutivo alguien que sí quería gobernar, alguien con hambre de sobresalir y de dejar huella en San Luis Potosí.

La campaña del Primer Informe de Ricardo Gallardo está enfocada en temas muy concretos: Infraestructura (cinco mil 500 millones de pesos), Salud (cinco mil 500 millones de pesos), Apoyos Sociales (dos mil millones de pesos) y Seguridad (tres mil millones de pesos). Lo interesante son las cifras. En cuatro rubros que prácticamente cubren gran parte de la agenda gubernamental, el Gobierno del Ricardo Gallardo invirtió en su primer año 16 mil millones de pesos. Y se notan.

En el evento de este lunes el Gobernador seguramente presentará más datos, hablará sobre temas más específicos y sobre cómo fue distribuido el recurso en las cuatro regiones del Estado, otro gran tema, la importancia que el mandatario le ha dado a cada municipio, como ya se dijo párrafos arriba, Ricardo Gallardo los ha recorrido prácticamente todos y no solo a manera de paseo o representación, ha llevado obra y sobre todo, un importante paquete de programas sociales que benefician a los que menos tienen.

No hay seguridad de lo que pasaba en gobiernos anteriores al momento de armar sus informes de Gobierno, pareciera en algunos casos que incluso batallaban para encontrar qué informar, en este caso seguramente fue todo lo contrario, pues en su primer año el gobernador ha hecho mucho más que sus antecesores en todo su gobierno. Por ejemplo, Ricardo Gallardo implementó casi a su llegada un programa de apoyo a emprendedores por medio del Sifide para reactivación económica; detonó, por iniciativa de él y nadie más, el turismo y la cultura con eventos como Xantolo en tu Ciudad y sus villas y posadas navideñas y la Fenapo 2022. Dio un impulso importante al deporte con becas a medallistas. Hizo una limpia en nómina y redujo el gasto en servicios personales. Y algo que no se informa pero que es crucial, tiene una política interna e interinstitucional intachable.

En este primer año de gobierno Ricardo Gallardo ha dado muestras de altura política y de que gobierna para y por los potosinos, muestra de ello es que no le ha temblado la mano para remover a colaboradores si no dan resultados, y en ese rubro seguramente podría hablarse de un ‘contrainforme’, donde seguramente saldrán a relucir muchas prácticas aún vigentes de la ‘herencia maldita’ en áreas como Cultura, Turismo, Deporte, Juventud o Educación, donde sus titulares, algunos ya cambiados, han de estar algo nerviosos porque en un año no pudieron agarrarle el paso al gobernador.

Se llegó el día más importante para Ricardo Gallardo como jefe del Ejecutivo, su Primer Informe de Gobierno, tal vez se pensaría que el más importante fue su toma de protesta, pero no, el más importante es este lunes, cuando refrende con quienes lo eligieron, que no se equivocaron, les entregó resultados y aún faltan cinco años más.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

El rector de la UASLP Alejandro Zermeño acaba de poner en funcionamiento, esta semana, el nuevo Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria, con una inversión hasta el momento, de casi 20 millones de pesos. Todavía le faltan otros 120 del Fondo de Aportaciones Múltiples -recursos federles que siempre llegan tarde- y de recusos propios.

Pero más allá del costo que implica la remodelación de 1343 m2 y ampliación de infraestructura de 1138 m2 con un total de 2481 m2, lo relevante es qwue los universitarios jiubulados y la sociedad en general, podrán tener un espacio digno, a la altura, de calidad, para la convivencia y para la atención médica que requieren.

Tiene un área de residencia diurna para el adulto universitario, jubilado o no, que tendrá un lugar de recreación, convivencia, estimulación, y cuidado en su salud y nutrición. Se equiparon los consultorios de medicina, enfermería, odontología y psicología, donde además impartirán cursos de primeros auxilios y resucitación cardio-pulmonar con maniquíes para realizar las prácticas. Cocina completa, núcleos de baños y baño de uso común y para personas con problemas de movilidad, lavandería. Muebles de descanso, televisión.

Otra área es el Centro de Bienestar Familiar, bajo un programa de labor social de las Damas Voluntarias de la Institución encabezado por Patricia Arce, esposa del rector. Será un centro de capacitación, gratuita, para el trabajador universitario. Pero no exclusivamente, ya que se incluye también a familiares directos y otro tipo de personas con costos simbólicos. Las damas voluntarias, realizan diversas actividades para la obtención de fondos para lograr sus fines, para ello sin duda el bazar navideño, es uno de los principales. Con las ganancias de estos dos últimos años, han aportado para el equipamiento de las tres áreas del edificio Interdisciplinario.

La tercer área es el centro de fisioterapia que tiene aparatos de ultrasonido, de laser, termo y electroterapia y equipos mecánicos de caminadoras y elípticas, que no son como las de cualquier gimnasio, ya que son especiales en la velocidad y en la flexibilidad para personas en etapa de rehabilitación. Dotaron además de escaleras y pasillos de reforzamiento de fuerza física, y en el área de la tina de hidroterapia, de lo necesario para habilitar la seguridad del área, con consultorios, vestidores, baños y regaderas. Este centro de rehabilitación beneficiará a la comunidad universitaria, alumnos, maestros administrativos y además otorgará atención a la sociedad en general que lo requiera, con costos sumamente accesibles.

El edificio Interdisciplinario fue entregado a la comunidad, rumbo al centenario de la autonomía universitaria, para convertirse en un lugar de convivencia, de armonía y de paz y que otorgue a la comunidad identidad, y a la sociedad, servicio.

Sin lugar a dudas, un gran trabajo y una nueva oportunidad para la comunidad universitaria.

