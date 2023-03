Opinión | El juego del tiempo

Reconozca, amigo mío, que nada hay más silencioso que el paso del tiempo. Este extraño enemigo camina, por decirlo así, como con las pantuflas puestas. ¿O es que ha escuchado usted alguna vez eso que don Francisco de Quevedo y Villegas llamó una vez “las pisadas de los días”?

Uno está, por ejemplo, frente al espejo y descubre que, donde antes todo había estado poblado, hay ahora un terrible desierto que no puede sino ponernos melancólicos. Me refiero, claro está, al desierto de la calvicie. ¡Ah, nuestros cabellos! ¡Qué frágiles son, y qué viajeros! ¿Dónde están? ¿A qué lugar se han ido sin decirnos adiós? ¡Y qué envidia nos dan, a partir de entonces, las cabelleras melenudas y estropajosas! Uno las ve por la calle y lanza irreprimibles suspiros. ¿Ha visto usted que hay jóvenes –hablo, claro está, de los varones- que incluso se hacen trenzas por no saber qué hacer con tanto pelo? ¡Ah, esos cráneos superpoblados qué dolor nos causan, qué penas nos ocasionan! Pero no por las trenzas propiamente dichas, entiéndame usted, sino por su juventud, esa juventud que aún se mantiene, en ellos, intacta.

Mas no es éste, mi estimado amigo, el único aviso que nos envía la vida para que estemos preparados y tomemos cuanto antes todas las medidas pertinentes al caso, sino que, además de éste, suele enviarnos, de cuando en cuando, otros muchos más.

¿No fue precisamente esta mañana cuando oyó que su joven vecino lo invitaba a su ceremonia de graduación? Es muy simpático, su vecino, y también muy amable. ¡Así pues, en el amplio mundo laboral habrá, a partir de mañana, un licenciado más, como si los que ya tenemos no fuesen suficientes! Usted, amigo mío, recibe la invitación agradeciéndola y dando a su vecino afectuosas palmadas de felicitación. Y, de pronto, el vértigo. ¡Cómo! –se pregunta usted-. ¿Ya es licenciado este crío? ¡Pero si yo lo cargaba cuando era todavía un bebé! Una vez, incluso, y esto lo recuerda usted perfectamente, su vecina le pidió que la ayudara a cuidarlo mientras ella iba a toda prisa a la farmacia para comprar una bolsa de pañales y una lata de leche en polvo. ¿A qué hora, pues, creció este idiota? ¿En qué momento se hizo mayor? Usted se frota los ojos y, para decirlo ya, siente un poco de lástima por su pobre persona, que desde hace tiempo, según puede inferirlo por estos testimonios irrefutables, ha dejado atrás la dorada juventud.

En otra ocasión, pinchando aquí y allá, va a dar a un sitio de Internet en el que, parece ser, es posible encontrar todo lo que busca y aun lo que no busca. “Youtube”, parece que se llama. Y entonces, lleno de curiosidad y sorprendido por los avances de la tecnología, teclea en el buscador interno los nombres de sus cantantes favoritos. Escribe, por ejemplo, el de Lucio Dalla, y después de este nombre el título de una canción que a usted tanto le gustaba: Attenti al lupo. Se diría que casi le tiemblan las manos mientras aparece en la pantalla el pequeño rectángulo que anunciará la existencia de ese vídeo que usted veía con sumo placer cuando tenía veinte años menos. ¡Allí está! ¡Allí está! Y pensar que por un momento llegó usted a sospechar que no estaría… Usted quiere llorar de nostalgia. Sin embargo, hay algo que nota al instante y lo llena de pesadumbre: el vídeo en cuestión está la mar de desvaído. Parece, incluso, borroso. La calidad es malísima en comparación con los nuevos vídeos de Fangoria, Shakira y Jenifer López. “¡Cómo! –se pregunta usted-. ¿Así veíamos entonces los colores?”. Sí, así los veíamos entonces, y a pesar de ello nos parecían cromáticamente hermosos.

Sólo mediante estos testimonios, amigo mío, nos damos cuenta de que el tiempo pasa; que, de hecho, ha pasado con la violencia de un huracán arrasándolo todo.

Pero como ya le he dicho, no es malo, estimado señor, que la vida nos envía de cuando en cuando estas señales. ¡Las necesitamos tanto! Es la única manera que tenemos para descubrir (y defendernos de) las sutiles hipocresías del tiempo.

“¡Ah, ya en el Timeo, uno de sus diálogos, había dicho el gran Platón que al tiempo le gusta ponerse la máscara de la eternidad! ¿Que qué significa esto? Creo que lo ha intuidos usted ya, señor, de manera que no veo la necesidad de que tenga que explicárselo. No obstante, puesto que usted se obstina en ello, se lo diré: quiso decir Platón que el tiempo sólo tiene de eterno la apariencia, haciendo creer a los mortales que todo transcurre como si, de hecho, no pasara. El ayer se parece el hoy, el hoy al mañana, el mañana al ayer. Vistas las cosas de manera superficial, todo se mantiene igual a sí mismo. ¡Pero esto no es verdad, estimado señor! El tiempo es un gran burlador, y es preciso no dejarse engañar por él.

Y espántese usted: pese a no haber nunca leído a Platón, sino sólo a sus comentaristas y discípulos, San Agustín llegó a la misma conclusión que el filósofo griego; comentando el salmo 9, llegó a decir: “El tiempo imita de lejos a la eternidad”.

Amigo mío, no debemos despreciar estas palabras que nos llegan del pasado no como simples máximas ante las que uno podría pasar de largo, sino como lo que de hecho son: como una advertencia y una llamada de atención. Es como si se nos dijera, a mí y a usted: “Tú crees vivir en la eternidad, pero no es así. Vives en el tiempo, y éste pasa, aunque, mientras juega, se maquille con los polvos de lo eterno”.

No desdeñemos, amigo mío, estas amonestaciones de los sabios. No vaya a ser que el tiempo termine por engañarnos y al final la eternidad nos encuentre con las manos vacías.