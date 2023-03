Opinión | ¡El INE no se toca!

La política para el bien común

Estimadas y estimados lectores, el pasado domingo 28 de febrero, cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos inundaron plazas públicas y calles a lo largo y ancho de nuestro país, con una exigencia unánime: hacerle llegar un mensaje claro y rotundo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de su intento por socavar la democracia al intentar reformar al Instituto Nacional Electoral. En nuestro San Luis Potosí, esta exigencia no pasó desapercibida, y un gran contingente de potosinas y potosinos se hicieron presentes al unísono en la Plaza de los Fundadores para dar una batalla más en la defensa de las Instituciones Electorales autónomas en nuestro país, rememorando la valiente lucha de todas las y los potosinos que por muchos años estuvieron en pie de lucha por elecciones limpias y que respetaran la voluntad de las y los ciudadanos.

En un primer intento, durante el primer semestre de 2022, el presidente López Obrador y el grupo parlamentario de MORENA, presentaron y discutieron la propuesta de reforma política electoral, en las Cámaras de Diputados y en la de Senadores que buscaba modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego en las elecciones. En esa ocasión, perdieron la votación ante su incapacidad de obtener los votos necesarios para una reforma constitucional y la ardua batalla que presentaron las y los legisladores de los partidos de oposición en no ceder ni un centímetro en los avances alcanzados en materia democrática en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de este revés, la historia no termina ahí. Ya que en un ánimo de revancha, el presidente y los legisladores de MORENA, aprobaron el hoy muy mencionado “Plan B”. Este paquete de reformas, compuesto por más de trescientas páginas, se analizó, se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados el mismo día que se presentó, sin dar oportunidad de que ningún legislador lo pudiera discutir, analizar o si quiera leer completamente. Desafortunadamente, por la forma en la que se estructuró este Plan B, no era necesaria la aprobación por parte de los partidos de oposición, por lo que pasó sin ningún problema. Esta situación por demás importante para la vida democrática de nuestro país ya que pretende cambiar las reglas del juego electoral, desafortunadamente pasó por un acto unilateral y en lo obscurito por parte del partido en el gobierno, en lugar de llamar a la discusión de todas las partes involucradas como se haría en cualquier país medianamente democrático del mundo.

Pero, ¿qué se aprobó en el Plan B del Presidente?

Intentando recuperar algo de la reforma constitucional, las iniciativas propuestas de este plan están centradas en reducir los presupuestos y las capacidades del INE y los tribunales electorales. Así mismo, prevé eliminar hasta el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral, que significaría despedir a unas 2,000 personas que pertenecen a la estructura del Instituto Nacional Electoral y que se encargan de áreas relacionadas con la organización de elecciones en el país.

Y es que, es claro que tanto la reestructura organizacional, como la disminución del presupuesto del INE pueden tener efectos desproporcionados en las capacidades de la institución y que por consiguiente, afecten de manera clara el poder garantizar elecciones claras y transparentes. Sin considerar que se pueden afectar de manera irreparable aspectos fundamental de una elección tales como la organización e instalación de las casillas, la definición del padrón electoral, la claridad de los resultados electorales y la equidad en la contienda. Asimismo, los límites que la reforma impone a las capacidades de los tribunales electorales podrían dinamitar las posibilidades de resolver conflictos electorales en este país.

Como muchas de las cosas y decisiones tomadas por esta Administración Federal, las cosas hechas mal y al aventón siempre corren el riesgo de salir mal, por lo que ante la clara violación a la Constitución y el riesgo que conllevan estas reformas a la democracia mexicana, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición, por el INE y el rechazo de las y los ciudadanos mexicanos, deben de hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invaliden estos cambios por su naturaleza inconstitucional.

Si bien pudiéramos extender esta explicación, con su argumentación y debate por muchas páginas, lo que realmente vale resaltar y recatar son las voces y manifestaciones ciudadanas a favor de consolidar y mantener nuestra democracia. Si, con la humildad necesaria para reconocer que aún nos falta mucho por recorrer y construir, pero sin la necesidad de destruir las instituciones o poner las reglas del juego a favor únicamente del partido en el poder. Desde la calle, desde la tribuna del Congreso del Estado y desde este espacio, me uno a las voces ciudadanas para defender a nuestra democracia, me uno a que nuestras instituciones no den ni un paso atrás.

Muchas gracias por su atención y lectura. Sigámonos cuidándonos por favor. Nos leemos en quince días.