Opinión | El hombre viejo

Hubo una vez en París un viejecito que vivía en una choza con su mujer. No tenían hijos, y si los tuvieron, éstos se habían marchado de casa desde tiempos inmemoriales; de cualquier manera, nunca iba nadie a visitarlos, y estaban siempre solos. Los dos eran muy pobres y no contaban para mantenerse más que con lo que les podían dar los padres del Seminario a cambio de cuidarles el jardín. Por demás está decir que en aquellos años –previos a la gran Revolución- se respiraba en Francia un aire anticlerical nada atemperado, y que los dos viejecillos vivían, como se dice, a la cuarta pregunta. Por un lado oían éstos las peores cosas acerca de la Iglesia y de los sacerdotes, pero por otro no podían irse de allí, pues era casi seguro que al día siguiente morirían de hambre; por un lado asentían a cuanto rumor maligno les llegaba de la calle, pero por otro nada de lo que veían en el jardín confirmaba aquellos rumores escandalosos. Estaban, pues, en un auténtico dilema.





Un día, el buen hombre dijo a su mujer:





-¿Será verdad lo que todo el mundo dice? Yo no quiero creerlo, pero más vale estar atentos. ¿Oíste con atención lo que dijo en el almacén el tendero aquella vez que fuimos juntos a comprarle una hogaza de pan?





-Sí –respondió la mujer, que estaba sorda como una piedra-. Los caseros son terribles. ¡Vaya, por lo menos tenemos esta choza, y de aquí nadie nos podrá sacar mientras vivamos!





-No, mujer –dijo el hombre alzando la voz-. Te estoy hablando del tendero. ¿Recuerdas lo que dijo de los curas?





-Claro que lo recuerdo –dijo la mujer-. Dijo que eran unos perversos, unos explotadores y unos asesinos del pueblo. Eso pude escucharlo yo con entera claridad, pese a que ya sabes que no oigo bien.





-No oyes lo que no te conviene. De eso me he dado perfecta cuenta.





-Sea lo que sea –dijo la mujer-, debemos andarnos con cuidado. Si los curas, como dijo el tendero, son unos asesinos, entonces estamos perdidos. ¡Dios nos ampare!





-Pero por otro lado –dijo a su vez el viejecito-, si lo fueran nos habrían matado ya, ¿no te parece?





-¿Cómo dijiste?





-Dije que si los curas fueran unos asesinos nos habrían matado ya, ¿no te parce? ¿Para qué esperar a hoy si hubieran podido hacerlo ayer?





-Así lo creo yo también –dijo la anciana-, pero de cualquier manera debemos andarnos con cuidado.





-Eso es lo que digo yo. Y a veces me digo también que daría todo lo que tengo por saber qué es lo que los sacerdotes, después de cenar, platican entre ellos.





-¿Que darías qué por qué?





-Dije que daría todo lo que tengo por saber qué es lo que los sacerdotes, antes de irse a dormir, platican entre ellos.





-¡Pero si tú no tienes nada que dar! Y, por supuesto, ni yo tampoco.





-Es sólo una manera de decir, mujer. Imagínate: poder apostarse uno detrás de la puerta y tomar nota de todas sus palabras. ¡Así saldríamos de dudas.





-¿Y por qué no lo haces? ¡Atrévete! Bien sabes tú, como lo sé yo, que a las ocho de la noche se encierran en un cuarto y se ponen a hablar entre ellos. ¡Hasta tocan la campana para llamar a los rezagados! ¡Y quién sabe qué cosas se dirán unos a otros!





-Imagina –dijo el viejo- que descubro una conspiración en contra de la patria. ¡Cuántos laureles caerían sobre mi cabeza!





-¡Nada de laureles! Un gorro frigio: eso es lo único que caería sobre tu cabeza. En todo caso, no tendrás ya que comprarte uno. ¡En fin, algo es algo!





Y, así, una noche especialmente fría, después de cenar, el viejecito atravesó sigiloso el jardín, se escurrió por entre los pasillos, se detuvo detrás de la puerta de un largo salón y tensó el oído todo lo que pudo. En aquel mismo instante, el célebre padre Olier, fundador del Seminario de San Sulpicio, peroraba ante los seminaristas acerca de un texto de San Pablo (Efesios 4, 22-24) que acababan de leer y decía a grandes voces:





-Hermanos míos amadísimos, ya lo oyeron ustedes: el hombre viejo debe morir. Los tiempos son malos y es posible que más de uno entre ustedes esté lleno de temores y de incertidumbre. Hermanos, ¿qué esperamos? Es tiempo ya, como digo, de hacer morir al hombre viejo, sin lo cual no podemos vivir en paz; es nuestro enemigo, y, sin embargo, vive siempre con nosotros. ¡Si no lo matamos, él nos perderá!”.





El anciano, atento detrás de la puerta, sintió que perdía piso. El pulso le fallaba, las manos le sudaban, un temblor repentino se apoderó de sus piernas y como pudo echó a correr. ¡Perros! ¡Malditos! Sí, querían matar al hombre viejo, es decir, a él. Él era el hombre viejo que el Rector quería ver muerto esa misma noche. Llegó a su choza sudando frío, se arrojó sobre unas mantas y aguardó en espera del infarto, que no tardó mucho en llegar…





¡Pobre viejo! Pero, sí, es preciso reconocerlo: la desconfianza, la sospecha producen estos efectos. El hombre inseguro vive siempre temblando y defendiéndose de posibles maquinaciones urdidas en su contra. Si nuestro anciano no se hubiera apostado detrás de aquella puerta…





Nuestra historia, claro está, se presta a sacar de ella más de una conclusión. Sáquelas todas el lector y, si puede, tome todas las medidas pertinentes al caso.