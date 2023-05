Opinión | ¿El futuro del trabajo es el mismo para los dos géneros?

¿Por qué no escribes sobre cosas reales?, preguntó mi esposa después de leer un artículo que se publicó recientemente sobre el liderazgo y el poder de la retroalimentación. Me sorprendió su comentario “¿Qué cosas reales, querida?”, y me preguntó qué pensaba del impacto que había tenido la pandemia en las personas que trabajan, tanto hombres como mujeres y si los dos habían recibido el golpe de la misma manera y si el futuro sería el mismo para ambos. Tiene razón otra vez, pensé en mi reflexión, debería escribir sobre eso, ¿podría encontrar un tema mejor para escribir en de marzo, cuando se celebra a las mujeres?

En el último año, muchos investigadores y consultores han estado hablando de diversos temas como, por ejemplo, el futuro del trabajo, cómo las empresas se están recuperando de la pandemia, nuevas formas de trabajar de manera híbrida y cómo hacer que los empleados regresen motivados a las oficinas. Hay poca reflexión y documentación para identificar si las actitudes de los colaboradores en el regreso a las oficinas es la misma en los hombres y en las mujeres. ¿Quién prefiere en el modelo de trabajo híbrido?, ¿Hay alguna posibilidad de que una nueva normalidad represente más oportunidades para lograr la igualdad? Según un análisis realizado por la consultora McKinsey y publicado en septiembre de 2020 en la revista Harvard Business Review, los trabajos de las mujeres son 1,8 veces más vulnerables que los de los hombres. Desde los primeros días de la pandemia hasta mayo de 2020, muchas empresas reaccionaron de forma instintiva y no siempre racional. La misma investigación muestra que las mujeres representan el 39% del empleo mundial, pero al inicio de la pandemia representaron un 54% en las pérdidas de empleo en general.

Esta información no es nueva: la diversidad de género es crucial para las metas de desempeño, la innovación y el éxito financiero. Siguiendo con la investigación de McKinsey señala que las empresas con igualdad de género en sus equipos de liderazgo tienen un 25% más de posibilidades de sobresalir en el desempeño financiero que una empresa promedio con un equipo directivo liderado por hombres. Una investigación realizada por un grupo de académicos multinacional de once investigadores de países europeos y africanos concluyen que los países liderados por mujeres sufrieron menos muertes per cápita y fueron más efectivos y rápidos para enfrentar los picos endémicos que se presentaron.

Entonces, ¿hacemos lo suficiente para garantizar la igualdad de género en la realidad post-pandemia?, no estoy seguro, Cuando hablamos de volver a las rutinas normales, ¿consideramos las necesidades de una madre soltera que recibió con agrado los beneficios de trabajar desde casa y no quiere volver a las oficinas de manera presencial?; ¿Qué pasa con las madres de niños pequeños, para quienes la pandemia mostró una perspectiva diferente?, la propuesta de trabajo puede ser más flexible, para poder arreglar y preparar a los hijos previo de ir a su escuela y evitar que todo sea a la carrera, como un sprint. Estos son los escenarios sencillos que me vienen a la mente cuando se comienza a pensar en las diferencias de género, aunque hay otras ideas, menos obvias y más complejas. El resultado más importante de los últimos dos años es la comprensión de que la vida y el trabajo pueden coexistir pacíficamente. Era posible ser un buen colaborador, un buen padre y cónyuge al mismo tiempo, al menos durante la pandemia, ¿Eso será posible cuando estemos nuevamente en un ambiente de normalidad?, pues depende de la definición de las rutinas que tengamos, hagamos y creemos.

Doctor Alexander L. Lapshun

Semblanza

Dr Alexander L. Lapshun es profesor de tiempo completo en el departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey del Campus Estado de México, Terminó sus estudios doctorales en la Universidad de Walden en Minneapolis Minnesota, sus líneas de investigación están enfocadas al estudio de la cultura organizacional de alto desempeño, la confianza y la competitividad en equipos de trabajo virtuales e híbridos.