Opinión | El corazón del hombre

Sí, ya sé que Erich Fromm tituló así uno de sus libros, pero ¿y qué? Yo también quiero titular así uno de mis artículos para hablar de un miserable campesino finlandés, protagonista de una hermosa novela –Santa miseria- de Frans Eemil Sillanpää (1888-1964), escritor galardonado en 1939 con el Premio Nobel de Literatura.

La vida de este hombre del que quiero hablar, Jussi Taivola, no fue nada fácil. Hijo de un padre camorrista y alcohólico y de una madre perezosa y pusilánime, ¿qué podía buenamente esperarse? Claro, ya sé que hay quienes han vencido obstáculos como éstos y aún mayores sin salir ilesos, pero ese no fue el caso de Jussi Toivola. Su padre encontraba un extraño placer en golpearlo a su gusto, y cuando éste murió, el joven Jussi pidió trabajo a un propietario del lugar, quien lo contrató de inmediato y lo puso a trabajar en su finca. Se suponía que este propietario iba a tratarlo bien, porque era pariente suyo, pero la verdad es que tampoco fue así. ¡Uno debería dejarse de suposiciones y ver la vida tal como es! Allí el trabajo fue duro, pero como Jussi era joven y tenía el futuro por delante, como se dice, aquella dureza no lo arredró.

¿Era Jussi lo que se llama un espíritu religioso? Nada de eso. En lo tocante a asuntos piadosos cultivó, hasta poco antes de su muerte, las mismas actitudes de su señor padre, a quien “las descripciones del cielo le habían parecido siempre ñoñas”. “En la vida de Penjami –es decir, del padre de Jussi y, por su puesto, también en la de éste- la inquietud religiosa se había manifestado de este modo: iba a la iglesia como todo el mundo, y bromeaba a cuenta de las cosas religiosas, como los demás, cuando estaba de buen humor. Si el pastor, en su plática, decía cosas interesantes, convenía escucharle. Pero las cosas de la religión eran para él algo así como los críos, a quienes hay que aguantar en este mundo, con ser tan molestos como son”.

Despedido de la primera finca por causas que escaparon a su conocimiento y, por tanto, a su control, Jussi emigró luego a otra. Después de todo, lo que sobraban en Finlandia eran fincas para trabajar en ellas. En esta segunda propiedad conoció a una muchacha que si bien no puede decirse que le hubiera sorbido el seso, tampoco es posible afirmar que le desagradó. La chica se llamaba Riina, trabajaba como sirvienta en casa de los patrones y era de un temperamento más bien alegre. Tal vez demasiado alegre. En realidad, no era una joven difícil, sino todo lo contrario. Y como Jussi estaba ya necesitando formar un hogar y tener a alguien a su lado para calentarle el lecho –como se sabe, Finlandia es un país muy frío- se casó con ella.

¿Fueron felices juntos? Digamos que se adaptaron el uno al otro, aunque la palabra adaptación sea quizá demasiado ambiciosa en este caso. ¡La pobre Riina era floja como ella sola! Digamos, pues, que convivieron en paz, aunque él siempre echó en cara a su mujer esa constante molicie en la que parecía encontrarse muy a sus anchas. “Jussi se contentaba con tomar café y refunfuñar contra la negligencia de Riina. Ésta se disculpaba alegando su embarazo, que le sirvió de pretexto para entregarse desde el primer momento a la pereza, y este grave defecto quedó unido a su carácter. Cuando nació el niño, fue necesario cuidarle, y cuando hubo crecido y ya no necesitaba de cuidados, otro niño iba a nacer, y la madre encontraba siempre pretextos para holgazanear y estarse mano sobre mano”.

Si Riina hubiese sido menos perezosa, entonces Jussi, tal vez… Pero, ¿para qué lamentarse, si después de todo era su mujer y la madre de sus hijos?

Y los años pasaron, y la situación económica de Jussi no mejoraba. Seguía siendo el pobre hombre que ha sido hasta entonces. “Sólo ahora comprende que nunca, por muchos esfuerzos que haga, podrá habitar una cabaña nueva. Su vida empieza ya a declinar. Se le cae el pelo y los dientes se gastan insensiblemente. En la sala hay una mujer y unos niños, y aún han de venir otros más”.

Jussi, ¿quién iba a decirlo?, ya no era el joven de antes. Su juventud se le había escapado como se le escapa a un niño en la feria un globo con gas… ¡Ni siquiera había hecho viento! Y, sin embargo, el bello globo, el hermoso balón de aire había remontado las alturas.

Y, tras los hijos, llegó por último, puntualísima, la viudez. Con lo cual quiero decir que Riina empezó un día a sentirse mal, y los días siguientes cada vez más mal. Vomitaba a cada instante y con tal fuerza “que de milagro no echaba al mismo tiempo el alma”. Un día, sin embargo, echó el alma también. Y Jussi la llevó a enterrar. A Riina, quiero decir, porque el alma no se entierra. Pero, cosa extraña, no se sintió triste. ¿Cómo es eso? ¿No se sintió nada triste?

Analizando los sentimientos del viudo, escribe F. E. Sillanpaa: “La muerte de una mujer produce en el marido, sobre todo después de una larga vida en común, la impresión de que descuajan de su ser raíces invisibles y profundas. La impresión, cualquiera que sea la naturaleza de estas raíces, es fuerte. En muchos casos la vida matrimonial ha sido para los esposos un penoso viaje y una penosa carga, que han soportado sin darse cuenta. En estos casos, la muerte del cónyuge es como un alivio. Y si el superviviente es de naturaleza grosera, no oculta su satisfacción. Pero muchos esposos sienten, al mismo tiempo que el gozo de la liberación, una aflicción dolorosa. Son melancólicamente felices”…

Gracias al arte del novelista, así contemplo a Jussi el día del entierro de su mujer: con una melancolía feliz, o con una felicidad melancólica, que para el caso da lo mismo una cosa que la otra. Pero, ¿es posible semejante cosa? ¿Se puede vivir como una liberación la muerte de un ser querido? Pues vaya usted y pregúnteselo a Jussi. ¡Dios mío, sí, así es el corazón del hombre!