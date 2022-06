Opinión | El conse de AMLO y Adán

En la visita de Adán Augusto López Hernández a San Luis Potosí, el hombre fuerte de Andrés Manuel López Obrador lanzó varias frases dignas de comentar, pues tienen una carga significativa favorable para el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, conocido también como “El Pollo”.

Adán Augusto fue tajante y concreto al referir que “El Pollo” Gallardo es el gobernador consentido del Gobierno Federal, y San Luis Potosí, el Estado de mayor potencial para convertirse en el más importante del Bajío.

“San Luis Potosí tiene todo para terminar de construirse con grandeza, tiene ubicación geográfica, riquezas naturales, vocación turística, industrial, agrícola”, destacó el secretario de Gobernación ante medios de comunicación.

Durante el evento, el cual sirvió para coordinar trabajos entre los tres niveles de Gobierno en materia de Infraestructura, Desarrollo y Seguridad Pública, el funcionario federal no se cansó de reconocer el trabajo y liderazgo de Ricardo Gallardo.

“Que no te dé pena que te vean con nosotros, hay que ayudar con todo a Ricardo Gallardo, entre todos vamos a ayudar a salir adelante a San Luis Potosí, y aunque se pongan celosos los tabasqueños”, expresó ante el aplauso de los cientos de asistentes, entre los que se encontraban alcaldes, diputados locales y federales, representantes del gremio de maestros y empresarios.

“Claro que ya se nota que las cosas tienen otro rumbo en San Luis Potosí; el gobernador hermano, de San Luis Potosí; el gobernador se preocupa y se ocupa por hacer un gobierno para todos, y nosotros venimos hoy a reconocerle a Ricardo Gallardo eso; Ricardo no está solo cuenta con todos ustedes, y él está a la altura de este reto y el Gobierno Federal está comprometido a ayudarlo con todo”; fueron algunas de las frases lanzadas por Adán Augusto.

Con el paso de su discurso, el número dos expresó que no debe quedar duda de que le tiene que ir muy bien a San Luis Potosí en los seis años que le toca gobernar a Ricardo Gallardo: “no les voy a decir que no le va a hacer falta nada, porque después se la va a creer y no lo vamos a aguantar allá en la Ciudad de México, pero es cierto, lo que el gobernador quiera, para el bien de San Luis Potosí, lo va a tener”.

Pero ante los medios, aventó la nota: “a lo mejor se va antes al Gobierno Federal, es joven, Ricardo tiene todo un futuro por delante, va a ser un gran gobernador de San Luis Potosí, hay que ayudarlo entre todos”, dijo, pero no fue todo, pues ante la apertura los medios lanzaron la pregunta sobre un Ricardo Gallardo presidenciable: “tiene 40 años recién cumplidos, tiene la experiencia, ya fue presidente municipal, diputado federal, ahora es gobernador, claro que lo apoyo”, respondió Adán Augusto.

Pese al retraso de más de una hora, por el cual se disculpó, la visita de López Hernández a tierras potosinas el jueves, fue seguramente el mensaje más claro y directo de la alianza política y de gobernanza que existe entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Gallardo Cardona, quien desde ahora se coloca, en la cancha o en la banca, como pieza importante de cara al partidazo electoral que se viene en el 2024.

