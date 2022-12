Opinión | El ángel del consuelo

“El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados»... Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer (Mateo 1, 18-24).

Aunque haya quienes no lo crean así, ésta es una escena realmente trágica. José nos es pintado por San Mateo poseído de una gran preocupación, y es que no sabe qué pensar con respecto a su mujer, que está esperando un hijo. ¡Sí, está embarazada, y el hijo que espera no es suyo! Esto debió suponer para él un verdadero drama, como ya podemos imaginárnoslo. Para nosotros es muy sencillo: aquel a quien María espera es nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como decimos en el Credo; el problema, aquí, es que José esto aún no lo sabía.

Yo soy un admirador ferviente de San Bernardo de Claraval (1090-1153), y a menudo lo cito en mis escritos; pero no me convence el comentario que hace a este difícil pasaje del evangelio: «Está escrito: “José, su esposo, que era justo y no quería repudiarla, decidió despedirla en secreto”. En este hecho te ofrezco no mi juicio, sino el de los Padres. José quiso dejar a María por el mismo motivo por el que también Pedro rechazó al Señor, diciendo: “Aléjate de mí, porque soy un pecador” (Lucas 5, 8), y por el mismo motivo por el que el centurión impidió al Señor entrar en su casa: “Señor, yo no soy digno” (Mateo 8, 8). Así pues, también José, considerándose indigno y pecador, decía para sí que no se le debía conceder la compañía familiar de una criatura tan grande y excelsa. Veía que llevaba en ella el signo certísimo de la presencia divina y, puesto que no podía comprender el misterio, quería despedirla» (Las alabanzas de María).

La explicación es bella, pero no es convincente. ¿Por qué no admitir el drama interior de José? Por un lado, él no ha tenido relaciones con María y, sin embargo, ella está esperando un hijo… Lo más seguro es que los paisanos de María y de José pensaran en relaciones prematrimoniales, y respecto a este tipo de relaciones los judíos ortodoxos fueron, y lo son todavía hoy, bastante categóricos. He aquí, por ejemplo, lo que escribió Aryeh Kaplan en un espléndido libro titulado Las aguas del Edén:

«El judaísmo prohíbe las relaciones prematrimoniales en los términos más estrictos… La relación prematrimonial está siempre prohibida. La Torá afirma (Deuteronomio 23, 18): “No habrá prostitutas entre las hijas de Israel”. Según la definición de la Torá, la categoría de prostitutas incluye todas las formas de sexo prematrimonial, sin que tenga nada que ver con el pago del acto. Así, cualquier pareja comprometida en relaciones prematrimoniales está violando el mandamiento que prohíbe la prostitución».

A la luz de este texto esclarecedor, escrito por un judío contemporáneo, ya podemos hacernos una idea de la perplejidad de San José. Por lo pronto, ha decidido abandonar a María. Con delicadeza, si se quiere; con todo el tacto del mundo, pero dejarla a fin de cuentas.

¡Ah, cuántos maridos hay que, por un malentendido, pensaron todavía ayer por la noche hacer lo mismo que José! «Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo”». ¡Vaya, menos mal! El ángel de la consolación se hizo presente: tal vez el mismo ángel que consolaría más tarde a Jesús en el Huerto de Getsemaní…

Seis siglos antes de que ocurrieran estas cosas, el profeta Isaías había ya vaticinado este nacimiento virginal. «He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros» (7, 14). Sobre esto también querría decir una palabra. En la actualidad, hay católicos que se preguntan, o te preguntan: «¿Y por qué tenía que ser virgen María? ¿Qué de malo tiene el hijo hubiese sido de José?». Tal es la postura de muchos de nuestros hermanos separados. Dicen: «¡Claro, María tuvo más hijos!». Les parece sin importancia que María hubiese concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que por obra y gracia de José. A los que así piensan, habría que aclararles que no es lo mismo. Si Jesús hubiese sido hijo de María y José, entonces Jesús sería el fruto del amor de un hombre y una mujer, pero ya no sería –como de hecho es- el fruto del amor de Dios por los hombres. Al nacer de una virgen, en cambio, es como si Dios dijera: «Jesús no es hijo del amor humano, sino del amor divino. Es mi hijo muy amado, mi preferido».

Para muchos de sus contemporáneos, María fue una mala hija de Israel. ¿Quién, humanamente hablando, iba a creer en su concepción virginal? Para otros, José fue un tonto que se dejó engañar. Y, sin embargo, en silencio y sin tratar de convencer a nadie de lo contrario, ellos prosiguieron camino.

Pues bien, también nosotros aprendamos, como ellos, a no vivir pendientes de la opinión de los demás y a hacer lo que Dios nos pide sin preocuparnos demasiado de lo que la gente podría pensar. Y cuando sintamos la tentación de abandonar a alguien muy querido, pidamos a Dios que envié a nosotros al santo ángel de la consolación para que, de noche y con voz queda, nos convenza de seguir al lado de quienes debemos amar.