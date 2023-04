Opinión | Diversión o pasión

Hablar del inicio de Semana Santa en esta semana de dolor, nos lleva a hacer una reflexión ante el suceso mayor ocurrido en Ciudad Juárez y la tragedia de los migrantes que ahí esperaban en condiciones nada favorables, mostrando una vez más que en nuestro país el tema de Derechos Humanos es solamente un tema más que da mucho por hablar, pero no para demostrar que éstos, existen o se aplican.

Una tragedia más en Cd. Juárez que nos deja de manifiesto el colapso de la fallida política migratoria que concierne a los dos gobiernos, el nuestro y el de Estados Unidos de Norteamérica, política que en más de una ocasión ha podido mancharse de dolor a través de pérdida de vidas e injusticias, donde ahora, aparentemente, los altos mandos castrenses son quienes están al frente de estos reclusorios, cárceles que muestran una vez más, como en esos lugares se carece de mínima caridad, ayuda o compasión y, como casi siempre, se enviaran a la cárcel a mandos menores, de quienes no quitamos su responsabilidad, saltándose a quienes arriba de ellos también tienen responsabilidad.

Mientras no terminan los feminicidios, la violencia y las manifestaciones en nuestro país aunado a muchas más cosas desagradables, el expresidente Trump en el vecino país del norte, no la pasa muy bien, ya que se ha convertido actualmente en exmandatario acusado formalmente de cargos criminales por uso indebido de fondos, además de quedar manifiesta su frágil humanidad y moral al tener relaciones con una artista porno y querer tapar el sol con un dedo, tratando de callarla al sobornarla con pagos que no salieron de su bolsa, con lo que vemos que al final del camino somos frágiles humanos y el alarde de poder y ambición no siempre tienen finales felices, aunque aún puede llegar a ser presidenciable en las próximas votaciones.

Retornando a lo nuestro ya tenemos nuevos consejeros y Presidenta del INE, que por supuesto, tuvieron que ser electos por insaculación como era previsto, cantado y obvio, pertenecen al Partido en el poder, lo que resulta increíble es observar cómo, en la despedida de los salientes, no faltaron por parte de quienes pertenecen al mismo partido, los epítetos agresivos e irrespetuosos para quienes dejan el cargo; personajes que con todos los desaciertos que puedan haber cometido, lograron a través de muchos años de picar piedra, construir una casi verdadera democracia en los procesos de votación en nuestro país, votaciones que ahora nos queda la duda de qué sigue.

Como es semana de reflexión mas que de diversión, esta semana apeguémonos al lado de la luz sabiendo que Dios nos da valor en proporción a nuestras vivencias por desfavorables que estas sean y que, todo pasa, lo malo y lo bueno, porque lo nuestro es pasar y la vida tiene, como Cristo mostró, cruces y malestares y en ocasiones creemos haber perdido la luz, sin embargo, siempre al final del camino, ésta, aparece si tenemos fe y creemos en algo mayor que nos inspira y hace vivir, solo por hoy comprendamos que la alegría no se halla en las cosas que nos rodean sino en nuestra intimidad, esa que contiene alma y espíritu y que no solo durante esta semana de reflexión debemos recordar, pues la alegría y el amor dan felicidad que nadie puede quitar y en ocasiones ni comprender, miremos debajo de los sentimientos para encontrar la verdadera razón de vivir, descubramos, esta Semana Santa nuestra razón de existir en lo profundo de nuestro corazón para vencer los miedos y comprender la profundidad de la palabra amor, por eso, esta semana que inicia en el dolor, hagámosla una semana de reflexión para retomar el amor hacia nosotros mismos y nuestro prójimo ejerciendo compasión, y mientras reflexionas espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias