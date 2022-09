Opinión | De que la hay, la hay

De que en el mundo y en el país hay demasiada energía negativa en este momento, pocos tienen duda; energía que atrae todo lo negativo alrededor nuestro, de ahí que, en un simulacro de temblor se creó uno de a de veras ante el miedo colectivo a repetirlo, asi que el temblor nos anunció nuevamente que nadie está seguro y somos sumamente vulnerables y como sabemos, de que tiembla, tiembla y sigue temblando porque cada vez que se pide algo al universo en un sentir colectivo o individual se afirman las carencias y se crea energía acorde al miedo o esperanza que tenemos, por eso, dejemos el miedo y la desesperanza y unamos nuestra voz hacia lo positivo, demos gracias por todo, en lugar de quejas o miedo a un pasado que hicimos que se repitiera y a un futuro que pocos deseamos.

Tal vez muchos piensen que estoy fuera del mundo pero quienes saben del manejo de energía, podrán corroborar que ésta, funciona a favor o en contra, demos gracias por adelantado y sin expectativas, conscientes que el mañana está en nuestras manos y no hay vuelta de hoja si no lo hacemos, si no lo creemos, ahí está la militarización de nuestro país a la vuelta de la esquina por confirmarse, ya que aunque aún no está confirmada es casi una realidad con o sin presiones en el Senado, presiones que no cejan ni cejarán hasta alcanzar la mayoría, tal vez por eso es difícil creer lo que nos comentan sobre inversiones e inversionistas y aunque nos digan que los inversionistas extranjeros están interesados en invertir en el país, me viene la duda sobre cuál podría ser su interés de invertir, ante tanta violencia y desconcierto que prevalece en este momento aquí.

Asi que entre sismos, gritos y presiones logramos sobrevivir, a pesar de lo que callamos deseamos nuestra libertad que me pregunto si aun existe, recemos por la libertad en la dicha o el llanto del país y sus ciudadanos, cantemos buscando que lo que aún tenemos no se pierda ni destruya uniendo nuestra voz, busquemos la compasión para nosotros, nuestros hijos y nietos, sabiendo que al mexicano le encanta disimular sus males y sus temores, desde que nace disimula su ignorancia y miseria, su angustia y soledad, su impotencia y pérdidas, recemos para que el universo escuche nuestra voz y se descubran las verdades del mexicano que hizo la revolución, el que convive con la tragedia y el paisaje de magueyes y nopales, el de las fiestas y el tequila, el que se pinta y retrata con y sin traje de charro o pantalón de manta, con su adelita que ahora ya no espera a su charro o a su Juan, solo espera que sus hijos regresen sanos a casa y el sismo no le llegue, ese mexicano que se divierte con el desfile y la fiesta de los aviones militares en el aeropuerto y manda memes ante la impotencia de no saber actuar, ese al que la cultura poco le importa y viajar mucho menos, a menos que sea a su Acapulco hermoso porque casi nunca le alcanza y ahora menos con la inflación que ya lo alcanzó.

¿Qué este es el cuento de nunca acabar? Tampoco me queda duda, asi que hagamos votos porque celebremos el Año Nuevo sin alborotos y con algarabía, porque el otoño ya está aquí con todo lo que significa y Septiembre se desliza como todo y el año se nos va aunque estemos a medios chiles, por eso, cuando encuentres algo que te haga feliz, tómalo y ocúpate de ser feliz sin importarte lo que otros digan, suficiente tienes con encontrarlo, recordemos que somos espíritus ocupando un cuerpo y no un cuerpo con espíritu, hagamos que ese espíritu muestre el valor que tenemos y el coraje por vivir y hacer de nuestro país, con sismos, violencia, gobierno y desgobierno, un país digno de vivir y por vivir, porque lo bailado, nadie nos lo quita y lo preocupados si que nos quita el espíritu que somos y nos convierte en cuerpos, por eso seamos serios y bien portados contando hasta tres, hasta seis o hasta diez, mientras yo, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciendo su lectura.