Opinión | De mis múltiples navidades

De mis múltiples Navidades vividas ¿tal vez?, ésta, sea una de las más atípicas, ya que en medio de la paz que deberíamos sentir por la fecha y su significado, sentimos el desasosiego de la desesperanza encontrada ante tanta violencia e inseguridad, no solo desde el punto de vista de seguridad personal, sino seguridad financiera y de un futuro mejor por venir, una sensación encontrada nos invade y probablemente estamos como María, la madre de Jesús en su camino a Belén para dar a luz, caminando con rumbo a lo desconocido, sin saber cien por ciento hacia donde nos dirigimos y lo que nos espera, nos encontramos con incertidumbre, dudando si estamos en el lugar adecuado o, si ya no es este el país y ciudad donde crecimos, mientras la memoria recupera y renueva las celebraciones de antaño los días para la celebración de la Navidad y la Noche Buena se acercan, nos vemos esperando y mirando al cielo deseando que caiga una lluvia de bendiciones como antes sucedía trayéndonos la esperanza de la Navidad para celebrar su verdadero significado, el nacimiento de Jesús.

En mi memoria se agolpan los buenos recuerdos de aquellas cenas familiares donde nos encontrábamos ante una mesa donde no faltaban desde los clásicos romeritos, recorriendo camino al bacalao hasta llegar al pavo para seguir con los buñuelos hechos en casa, mientras el rico pastel navideño ya se había cocinado junto a las galletitas de naranja que acompañábamos con un ponche casero con y sin piquete; ahí, en ese ambiente navideño se reunía toda la familia para escuchar bromas y reclamos que terminaban entre rezos y agradecimientos sentados frente al árbol abriendo regalos entre abrazos y mensajes de amor retomando el verdadero sentido de la Navidad y de la familia, mientras la misa de gallo nos esperaba para regresar y gozar nuestra vocación de amar y ser solidarios, asi transcurrían aquellas cenas con sus anécdotas como el día que la Toti, mi consentida compañera peluda saltó a la mesa y el pavo desapareció ante nuestros atónitos ojos.

A Dios gracias y como previendo, ese día se cocinaron dos pavos, probablemente por previsión divina o exceso de familia y mientras se servía la cena, riendo en silencio y a carcajadas toda la familia disfrutaba de las ocurrencias de mi cuñado, quien sintiéndose el entonces famoso Neto el titiritero, tomó al menor de los miembros de la familia, ante los pocos complacidos ojos de su madre, poniéndolo sobre su regazo moviendo su cabecita haciéndolo hablar como si fuese títere y en la memoria se agolpan las caritas de hijos, sobrinos y amigos invitados quienes a su corta edad improvisaban sus instrumentos musicales hechos con escobas y lo que estuviese en mano para deleitarnos con sus cantos de villancicos mientras mis padres tomados de la mano disfrutaban del ambiente sonriendo aunque estuviesen más que cansados, esas eran fiestas navideñas con posada, acostada del niño Jesús y rezadera reconociendo valores que se han perdido y tradiciones que debemos renovar, pues ese es mi México y no el actual donde en las fiestas solo vemos aparatos pegados a niños y niños pegados a ellos sin siquiera hablar y mucho menos volar la imaginación, ése, no es el mundo que deseo para mis nietos, hijos y bisnietos, no deseo el mundo actual donde la tecnología nos está comiendo y la violencia no cesa, deseo retomar la vida de los desafíos no violentos que nos dan herramientas para manejarlos.

Deseo transmitir a esta generación que los desafíos están ahí para revelar los lugares heridos que necesitan sanar y transforman positivamente, por eso esta Navidad, pido al Niño Dios que venga cargado de amor y esperanza, de fe y tolerancia, de calma que nos permita retomar la calma, el balance y la perspectiva de quiénes somos y para qué venimos a pesar del caos e incertidumbre en que nos encontramos, de aprender a vivir la Navidad cada día, porque Navidad es amor cada día y mientras usted inicia su Navidad yo le deseo maravillosa Noche Buena y hermosa Navidad esperando escuchar sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.